Cuando el agravio viene del poder

El presente artículo surge a raíz de un episodio ocurrido en un programa de opinión televisiva, durante un intercambio entre el diputado Ramiro Lobo, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), el moderador Darío Banegas y la Lic. Patricia Bourdeth, politóloga y economista invitada al foro.

En ese contexto, la Lic. Bourdeth fue objeto de señalamientos y descalificaciones que trascendieron la discrepancia política normal y se proyectaron como un ataque a su credibilidad, a su independencia de criterio y a su legitimidad para participar en el debate público. A partir de ese hecho, se plantea esta reflexión como una defensa del respeto debido a toda persona que interviene en asuntos públicos, y con mayor razón cuando el agravio proviene de alguien investido de autoridad política.

En una democracia seria, el debate público debe ser fuerte, intenso y hasta incómodo. Las ideas están para confrontarse. Las posturas políticas están para examinarse. Los argumentos están para someterse al escrutinio de todos. Pero una cosa es debatir con firmeza y otra muy distinta es intentar aplastar al discrepante por medio de la descalificación, el insulto o el señalamiento personal.

Eso es aún más grave cuando quien incurre en esa conducta no es un ciudadano cualquiera, sino un diputado del Congreso Nacional.

Un diputado no solo habla a título personal. Habla desde una investidura pública. Habla desde una posición de poder. Habla desde un espacio institucional que le impone deberes superiores de prudencia, responsabilidad y respeto. Por eso, cuando un legislador abandona el terreno de las ideas y opta por atacar a una mujer que participa en el debate público, no comete únicamente una falta de cortesía: compromete la calidad misma de la democracia.

La agresión verbal contra la Licenciada Patricia Bourdeth no debe verse como un simple “intercambio fuerte” de televisión, ni como una anécdota propia de la polarización que vive el país. Lo ocurrido tiene un significado más profundo. Se intentó desacreditar su voz, erosionar su legitimidad como analista y presentarla ante la audiencia no como una interlocutora válida, sino como una figura supuestamente encubierta, parcializada y moralmente descalificable.

Ese tipo de ataque busca algo muy concreto: que la persona agredida deje de ser escuchada. No se combate su argumento; se busca anular su credibilidad. No se responde a su planteamiento; se intenta manchar su nombre. No se dialoga con su posición; se le coloca una etiqueta para invalidarla ante la opinión pública.

Y cuando eso se hace contra una mujer que interviene en asuntos públicos, el hecho adquiere una connotación todavía más delicada. Porque en nuestras sociedades ha sido frecuente que, cuando una mujer opina con firmeza, cuestiona al poder o participa activamente en el debate nacional, reciba no una respuesta razonada, sino una ofensiva destinada a reducirla, ridiculizarla o expulsarla simbólicamente del espacio público. No es casual. Es una práctica de intimidación que pretende enviar un mensaje: “si hablas, te expones; si cuestionas, te atacamos”.

Por eso este episodio no solo concierne a la Licenciada Patricia Bourdeth. Concierne a todos los ciudadanos que creen en el derecho de participar libremente en la discusión de los asuntos nacionales. Concierne a la sociedad civil, que no puede aceptar que se pretenda decidir desde el poder quién tiene derecho a hablar y quién no. Concierne a los medios de comunicación, que deben cuidar que sus espacios no se conviertan en plataformas de atropello personal. Y concierne también al propio Congreso Nacional, porque la conducta de sus miembros impacta directamente en la confianza pública sobre las instituciones.

Nadie discute que un diputado tiene derecho a defender sus posiciones políticas con vigor. Lo que no puede admitirse es que use su investidura para intimidar, descalificar o lesionar la honra de quienes piensan distinto. El cargo no otorga licencia para el agravio. La representación popular no es un escudo para la ofensa. La tribuna política no debe convertirse en permiso para degradar al adversario.

La defensa pública de Patricia Bourdeth, por tanto, no debe plantearse como un conflicto personal ni como una disputa menor de opiniones. Debe plantearse como una defensa del respeto en la deliberación democrática, de la dignidad de la persona, del derecho a opinar sin ser estigmatizada y del principio elemental de que ninguna investidura pública puede colocarse por encima de la obligación de comportarse con responsabilidad.

Lo correcto en una democracia no es guardar silencio ante estos hechos, ni relativizarlos diciendo que “así es la política”. Precisamente porque la política importa, hay que exigir mejores conductas. Precisamente porque el país necesita debate, hay que rechazar los métodos que destruyen el debate. Precisamente porque Honduras requiere instituciones más creíbles, hay que recordar que la autoridad se honra cuando se ejerce con altura, no cuando se degrada en el ataque personal.

Patricia Bourdeth tiene pleno derecho a exigir respeto. Tiene derecho a rechazar públicamente las imputaciones y descalificaciones dirigidas contra su persona. Tiene derecho a demandar rectificación, aclaración o retractación si considera que se ha lesionado injustamente su reputación. Y tiene, sobre todo, el derecho de permanecer en el espacio público con la frente en alto, sin ceder ante la intimidación de quienes creen que la fuerza del cargo puede sustituir la fuerza de las razones.

Defenderla a ella, en este contexto, es defender algo mayor: el derecho de toda voz legítima de la sociedad a participar sin miedo en la conversación nacional.

Porque cuando desde el poder se agrede a una ciudadana por pensar, opinar y debatir, no solo se ataca a una persona. Se hiere el espíritu mismo de la democracia.