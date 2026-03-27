Soldados recrean santo viacrucis en Parada Marte previo a la Semana Santa

Soldados de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Honduras representaron este viernes las estaciones del santo viacrucis en las instalaciones de Parada Marte, previo al inicio de la Semana Mayor.
Miembros del Ejército hondureño encarnaron personajes bíblicos durante la escenificación del viacrucis previo al inicio de la Semana Santa. La multitud pide que Jesús sea condenado a muerte a Poncio Pilato.
Elementos del tercer y cuarto batallón de la Policía Militar representan al pueblo que pidió la crucifixión del hijo de Dios. Ciudadanos se sumaron en el acto de fe realizado en Parada Marte.
Un militar cargó la cruz simbolizando la segunda estación, recordando el momento en que Jesús acepta su destino camino al Calvario.
Los soldados recrearon el momento aquel en el que Jesucristo fue asotado hasta el cancancio para luego ser obligado a cargar con su cruz.
La escenificación mostró la primera caída de Jesús, símbolo del sufrimiento humano durante su camino hacia la crucifixión, según la tradición cristiana.
Durante la representación, soldados recrearon el encuentro entre Jesús y su madre María, escena de profundo dolor recordada en la cuarta estación del viacrucis.
El acto religioso fue acompañado por un conjunto de cuerda que interpretó música sepulcral, generando un ambiente de reflexión entre los asistentes.
La escenificación recreó las principales estaciones del camino de Jesús hacia el Calvario, donde militares interpretaron a los personajes bíblicos que forman parte del relato de la pasión de Cristo.
Un uniformado interpretó a Simón de Cirene, quien ayuda a Jesús a cargar la cruz en la quinta estación del santo viacrucis.
Soldados recrearon la segunda caída de Cristo, reflejando el peso del sufrimiento físico y espiritual camino al Gólgota.
Durante el recorrido, un sacerdote dirigió mensajes pastorales enfocados en la conversión espiritual, invitando a los presentes a vivir la Semana Santa como un tiempo de renovación interior, reconciliación y acercamiento a Dios.
La representación recreó momentos clave de la pasión de Cristocuando es crucificado frente a decenas de asistentes congregados en Parada Marte.
Los soldados representaron a Jesús, los apóstoles y soldados romanos en una puesta en escena cargada de simbolismo religioso.
La dramatización incluyó escenas de dolor y llanto real, cuando las mujeres que acompañaron a Jesús en su camino a la cruz, besan sus pies, simbolizando la perseverancia ante el dolor antes de la crucifixión.
La actividad religiosa destacó valores de fe, sacrificio y esperanza que recuerdan la pasión, muerte y posterior resurrección de Cristo.
Cada estación recordó pasajes narrados en los evangelios, desde la condena de Jesús hasta su muerte en la cruz y posterior sepultura, elementos centrales de la tradición cristiana que anteceden la celebración de la resurrección.
La representación incluyó el descendimiento de Jesús, cuando su cuerpo es bajado de la cruz y entregado a María. La recreación fue tan real que motivó a la reflexión personal.
El santo viacrucis en Parada Marte cerró con una oración colectiva que invitó a vivir la Semana Santa como tiempo de conversión y reconciliación cristiana.
La escenificación de Jesucristo en la cruz y sus últimas palabras "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen" tuvo un impacto de meditación entre los que participaron en el viacrucis recreado en Parada Marte.