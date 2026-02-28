Con la vara que midieron...

En el pasado reciente, el Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal de Honduras, fueron oposición al gobierno de Libertad y Refundación, una oposición bastante activa y crítica, por su parte, la capacidad de respuesta de Libre nunca estuvo en discusión, por cada pedrada que recibían, sacaban una metralleta de insultos, y en ese estira y encoje, se fueron los 4 años de la presidente Castro.

Pienso que uno de los principales errores, fue la forma de responder por parte de muchos funcionarios (ya hemos hablado de esto en otras columnas), sin embargo, ahora que la oposición pasó a ser gobierno, veo muchas personas que fueron gobierno con Libre hacer oposición de una forma un poco más prudente y mesurada, si bien, el gobierno actual apenas cumplió su primer mes gobernando, ya se logran apreciar ciertas tendencias de la forma de gobernar del Partido Nacional.

En primer lugar, quien gobierna es el Partido Nacional, y la responsabilidad de los errores y los aciertos serán del Partido Nacional; el trabajo de Libre es mejorar su forma de comunicar y tratar de recuperar votos y captar voto independiente si desean ser una opción potable para el pueblo hondureño.

Ahora, el papel del Partido Liberal también es ser oposición. El Partido Liberal sacó muchos votos en las elecciones recientes, pero no ganaron, el Partido Liberal debe delimitar una estrategia clara que le permita acrecentar su caudal electoral, y no disminuirlo, pero la única forma de crecer es haciendo oposición. Debe apoyar las causas que sean a favor del pueblo hondureño y oponerse a aquellas que piensen que traen más perjuicio que beneficio.

Actualmente, hay un partido en gobierno que evidentemente durante sus 4 años en oposición entendió cual era el mejor discurso para llegarle a las personas, comprendió que es lo que la gente quiere escuchar, y en este mes de gobierno, eso están ofreciendo, pero también sabemos que dentro de ese partido hay varios coyotes que ya tienen sus colmillos bastante afilados por los abusos que en el pasado se cometieron, y eso nos debe siempre mantener alerta. No se trata de comprarnos el discurso, se trata de medirlos por sus hechos, por eso es importante que exijamos transparencia en la ejecución de los recursos, los que deben ser manejados de manera eficiente. Asimismo, la eficiencia no solo trata de no drenarse los recursos, sino que estos cumplan su finalidad de manera óptima y digna.

El péndulo del poder logra variar de un lado a otro en un santiamén, y un partido puede estar gobernando, pero no tener legitimidad, como fue el caso de los últimos años de Libre, que comenzó con un gran apoyo y finalizó con un desencanto bastante evidente, eso se debe a la mala forma de gobernar de ellos (en algunos temas) y a la oposición permanente que tuvieron.

Para que exista democracia debe haber oposición, esas confabulaciones entre partidos políticos para proteger intereses particulares es lo que ha dejado a Honduras en la situación que está.