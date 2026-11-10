Cómo salvar la producción agrícola y ambiental

La ciencia climática y los modelos de predicción global convergen en un punto crítico: el verdadero impacto de las anomalías en el Océano Pacífico no se mide al inicio del fenómeno, sino en la acumulación del estrés térmico a lo largo del tiempo. Al proyectar los próximos siete meses hasta mayo de 2027, la OMM advierte que la combinación de El Niño con el calentamiento global seguirá marcando temperaturas récord, transformando la restauración de suelos y bosques en la principal urgencia para sostener el aparato productivo.

En el ámbito macroeconómico, la degradación hídrica actúa como un severo multiplicador de inflación. De acuerdo con informes del PNUMA, el agotamiento de los recursos hídricos reduce directamente la oferta de bienes primarios, generando tensiones alcistas en la canasta básica. Cuando los mercados locales pierden volumen de abastecimiento, la espiral de costos se traslada del campo a las ciudades, castigando con mayor dureza a los hogares de menores ingresos si no se prioriza la recuperación del suelo cultivable.

El sector agrícola representa la primera línea de vulnerabilidad nacional. El sexto informe de evaluación del IPCC confirma que el estrés hídrico extremo reduce drásticamente los rendimientos de granos básicos en regiones tropicales. En el plano local, la SERNA y los reportes sectoriales alertan sobre las graves pérdidas en los ciclos de siembra de maíz y frijol, haciendo imperativo transitar de la agricultura convencional a modelos de labranza mínima, cobertura orgánica y diversificación de cultivos.

Para el pequeño y mediano productor, esta evidencia exige una transformación urgente en el manejo de fincas. El incremento en los costos de insumos y la escasez de agua obligan a sustituir el modelo de insumos sintéticos por prácticas agroecológicas que restauren la biomasa del suelo. Sin una reconversión focalizada en la retención orgánica de agua, el sobreendeudamiento rural amenaza con paralizar de forma permanente los ciclos productivos venideros.

El sector agroindustrial exportador tampoco puede postergar la transición sostenible. Cultivos de alto valor como el café, la caña de azúcar o la palma demandan un manejo integrado de cuencas para mantener su viabilidad. La restauración de bosques y el establecimiento de sistemas agroforestales resultan cruciales para estabilizar los microclimas, garantizar caudales de riego y cumplir con las exigencias medioambientales de los mercados nacionales e internacionales.En paralelo, la ganadería afronta el reto de migrar hacia sistemas silvopastoriles para frenar la degradación de suelos y el estrés térmico animal. La OMM señala que la aridez prolongada disminuye la calidad del forraje y agota los abrevaderos naturales. La siembra de especies forrajeras resistentes y la sombra de arbolado nativo y el de rápido crecimiento reducen la necesidad de suplementos concentrados, disminuyendo la mortalidad ganadera y frenando la desertificación.

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Desde la perspectiva ambiental, el IPCC subraya que la restauración vegetal es la única barrera efectiva contra la desertificación y la degradación del suelo. En sintonía con esto, el ICF advierte que la quema indeseada y la pérdida de cobertura forestal dejan la capa arable desprotegida ante la erosión eólica, por lo que la reforestación activa con especies nativas es la única vía para devolver la capacidad biológica de absorción al suelo.

Las cuencas hidrográficas registran caudales por debajo de sus mínimos históricos. El PNUMA alerta que la falta de recarga en los acuíferos subterráneos reduce drásticamente la disponibilidad de agua dulce, haciendo indispensable la regeneración asistida de vegetación en las zonas altas de recarga para proteger los mantos freáticos y la biodiversidad que depende de estas fuentes vitales.Esta aridez extrema incrementa la urgencia de fortalecer la prevención en el manejo del fuego. Ante la acumulación de biomasa seca, el ICF mantiene la alerta sobre el riesgo inminente de incendios forestales de gran magnitud. Fortalecer las brigadas comunales, establecer rondas cortafuegos y acelerar la recuperación de áreas degradadas son pasos obligatorios para evitar que el fuego destruya hectáreas clave de cobertura forestal de regeneración natural.

Frente a la gravedad del escenario, COPECO ha venido activando y evaluando la ampliación de alertas rojas en decenas de municipios del Corredor Seco y áreas vulnerables, remarcando que la restauración hídrica y ambiental en los territorios es la única garantía para proteger el consumo humano y evitar desplazamientos poblacionales.La interconexión entre ambiente y economía se evidencia también en el sector energético. La caída en los embalses hidroeléctricos reduce la generación limpia y obliga a recurrir a fuentes térmicas a base de fósiles. La SERNA impulsa directrices para proteger las microcuencas hidroeléctricas mediante reforestación estratégica, asegurando así la sostenibilidad de la matriz energética y frenando el alza en las tarifas eléctricas.

Ante este horizonte de siete meses, la respuesta institucional no puede basarse en reacciones tardías o subsidios asistenciales. El PNUMA y el IPCC coinciden con la SERNA, el ICF y COPECO en que la restauración basada en ecosistemas es la inversión más rentable: se requiere reestructuración financiera, seguros paramétricos y la adopción masiva de cosechadoras de agua y riego eficiente. Mayo de 2027 marca el límite de nuestra resistencia; restaurar la tierra y los ecosistemas hoy es la única forma de asegurar el alimento y la economía de mañana.