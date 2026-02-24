Bad Bunny y la agricultura: cuando el espectáculo empezó en el campo

Por: Jorge Werthein: Asesor senior del Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

En la final del fútbol americano —una de las vidrieras mediáticas más poderosas del planeta— el espectáculo suele rendirse ante el brillo tecnológico, el consumo y la épica de la industria cultural. Sin embargo, la apertura del show de Bad Bunny eligió otra puerta de entrada: imágenes de cañaverales, de trabajadores agrícolas bajo el sol, de tierra cultivada. En pocos segundos, el mayor escenario deportivo del año conectó con una pregunta que rara vez entra en el "prime time" global: ¿quién sostiene, en última instancia, la estabilidad económica y la vida cotidiana de nuestras sociedades?

No fue una escenografía neutra. Fue una declaración simbólica. En la cultura global dominante, el sector agropecuario rara vez ocupa el centro del escenario. Las grandes narrativas se construyen desde lo urbano; la agricultura aparece como trasfondo silencioso, pese a ser un pilar económico y social.

En un contexto de tensiones comerciales, shocks de precios y vulnerabilidad de cadenas de suministro, esa invisibilidad resulta cada vez menos sostenible: la producción de alimentos vuelve a ser -como debe ser- un asunto de seguridad y estabilidad.

En América Latina y el Caribe, más de 40 millones de personas trabajan en la agricultura, lo que representa alrededor del 14% del empleo total regional. La cifra revela la magnitud estructural del sector: alimenta, exporta, genera divisas y sostiene territorios. Y, sin embargo, culturalmente pocas veces se le asocia con prestigio, innovación o futuro. La elección de la caña de azúcar no es casual. En el Caribe y en buena parte de América Latina, ese cultivo condensa historia económica, identidad cultural y memoria social. Mostrar el trabajo agrícola en un escenario global equivale a reivindicar una raíz profunda: el bienestar contemporáneo sigue teniendo un origen material, rural y a menudo invisible.

Existe además una dimensión generacional ineludible. La región enfrenta un acelerado envejecimiento rural y una persistente migración juvenil hacia las ciudades. La juventud rural, con acceso desigual a financiación, innovación y conectividad, suele quedar al margen de políticas públicas sostenidas. Esa ausencia no es menor: sin relevo generacional se compromete la continuidad productiva, se debilita la cohesión territorial y se agrandan brechas sociales. Por eso el gesto cultural adquiere un significado mayor. Cuando un artista global coloca al trabajador rural en el centro de su narrativa, amplía el espacio simbólico del campo y cuestiona una jerarquía cultural arraigada: la que supone que la modernidad solo se escribe en clave urbana.

No se trató de un discurso técnico ni de una proclama ideológica. Fue una imagen. Y las imágenes, en una sociedad saturada de estímulos, pueden ser más elocuentes que un informe. Desde una perspectiva internacional, el mensaje conecta con una realidad estratégica.

La seguridad alimentaria ya no es un asunto sectorial, sino un componente central del debate global sobre estabilidad, comercio, inflación y resiliencia económica. Los sistemas agroalimentarios se han convertido en piezas críticas del equilibrio internacional. Y esos sistemas dependen, antes que nada, de personas: agricultores, trabajadores rurales, comunidades enteras.

Tal vez muchos espectadores vieron únicamente una introducción estética o poética. Pero ese inicio colocó en primer plano lo que suele permanecer fuera del encuadre. El espectáculo más poderoso del calendario deportivo comenzó, simbólicamente, en un cañaveral. La modernidad no se opone a la agricultura. Al contrario, depende de ella. Y cuando la cultura pop decide empezar por el campo, no solo cambia una estética: abre una conversación sobre dignidad del trabajo, desigualdad territorial y futuro productivo. En América Latina y el Caribe esa conversación no es nostálgica. Es estratégica.