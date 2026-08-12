Aproximación a los 150 años del Instituto Central

El Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) llega a sus 148 años de fundación contados a partir de aquel día de inauguración, 13 de agosto de 1878. Inició como Instituto Nacional de Segunda Enseñanza como parte de las acciones progresistas en educación del gobierno de la Reforma Liberal encabezado por Marco Aurelio Soto y su ministro general, Ramón Rosa.

En el momento actual, su comunidad tiene que ver atentamente como punto de referencia la aproximación a sus 150 años, a cumplirse en 2028. Requiere, entonces, una reflexión profunda y permanente sobre su rol en el difícil contexto del proceso educativo y su impacto en el devenir nacional.

Similar tarea deben cumplir todas las instituciones educativas, las autoridades gubernamentales y las organizaciones gremiales y sociales en general.

El ICVC es un pilar de la educación en Honduras. Su historia abarca tres grandes períodos: la época de oro de formación normalista, la masificación educativa del siglo XX y su consolidación como referente sociocultural y técnico.

La mística, la misión y visión del Central y de todas las instituciones educadoras deben responder a: ¿cómo estar a tono con las necesidades y aspiraciones presentes y futuras?

Hacia su sesquicentenario, el ICVC debe celebrar activamente, dinamizando su impacto social y recuperación de liderazgo. Para enfrentar los retos actuales, urge modernizar su infraestructura, fortalecer su currícula, integrar inteligencia artificial y demás insumos tecnológicos en las aulas, capacitar permanentemente al cuerpo docente pero, sobre todo, fortalecer el pensamiento crítico, la conciencia de patria y la capacidad creativa de sus estudiantes.

El camino al progreso verdadero requiere formar ciudadanos críticos, éticos y emprendedores. El Central debe aportar a la transformación del país, garantizando inclusión y desarrollo integral para seguir siendo pieza fundamental del motor intelectual de la nación.

Son muy distintos los contextos de fundación y los contemporáneos, pero la visión estratégica es sustancialmente muy similar: aportar a la transformación profunda del país. Institución que carezca de esa visión y misión, inevitablemente ha caído en estado vegetativo. El ICVC nació en Tegucigalpa como Instituto Nacional de Segunda Enseñanza y, luego, evolucionaría hasta convertirse en el Instituto Central.

El “Central” transitó por una serie de cambios de orientación al ritmo del acontecer nacional pero, también, supo cumplir un destacado rol para reivindicar cambios frente a los regímenes autodeclarados liberales, conservadores y castrenses.

También transitó de denominarse Instituto Nacional a Escuela Normal Central de Varones. Fue cumpliendo esforzadamente con los objetivos de la Reforma Liberal de extender la educación a todos los individuos para que pudieran observar los fenómenos con base en el método positivista para encauzar el progreso, rompiendo esquemas dogmáticos y estimulando el orden que proporciona el avance científico.

Tres años antes de la creación del Central, había surgido otro instituto que terminaría siendo conocido como «Independencia» en el departamento de Santa Bárbara a instancias de Luis Bográn Barahona y Ponciano Leiva.

Es muy probable que, de manera similar a como las luchas estudiantiles, magisteriales y de padres de familia se concretaron en la construcción de las amplias instalaciones del Central en Tiloarque, haya que impulsar procesos nacionales de orientación juvenil para contribuir al combate estructural de la criminalidad, drogadicción y corrupción, simultáneamente al fomento del deporte, vocación artística, innovación productiva y profundización de la democracia.