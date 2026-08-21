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Aprobar apenas es el comienzo

Históricamente, Honduras ha sido un país que atraviesa dificultades y flagelos que golpean su desarrollo, economía y población

  • Actualizado: 21 de agosto de 2026 a las 00:00

Históricamente, Honduras ha sido un país que atraviesa dificultades y flagelos que golpean su desarrollo, economía y población. En la medida en que estos fenómenos se materializan en la realidad social y gubernamental del país, llega el momento de buscar soluciones y propuestas, ya sea que nazcan desde una campaña política, como una medida de contingencia o como una solución permanente desde el poder. Es en este punto donde se estructuran políticas públicas, programas de gobierno, leyes y normativas para hacer frente a las problemáticas del país.

Para que estas políticas públicas produzcan los resultados esperados se requiere compromiso legislativo y gubernamental, asignación presupuestaria, alianzas estratégicas, estructuras institucionales para su implementación, entre otros factores que determinan su efectividad. Es decir, su aprobación, ya sea mediante una ley o una decisión del Ejecutivo, constituye apenas el inicio de un proceso que posteriormente debe traducirse en ejecución y resultados.

Y es aquí donde aflora el núcleo de este análisis: a pesar de que a lo largo de los años nacen nuevas ideas, se ejecutan soluciones y rotan las autoridades con supuestas visiones de país, los problemas estructurales de Honduras siguen siendo los mismos y algunos, como la delincuencia, el desempleo y la pobreza, incluso se han intensificado.

Esto nos llama a la reflexión. En Honduras todo se quiere resolver con nuevas leyes y nuevas políticas, cuando muchas veces ya existen estructuras legales e institucionales para hacerles frente. El problema, entonces, no siempre es la ausencia de soluciones, sino la falta de ejecución, continuidad y voluntad para hacerlas funcionar. Porque si cada gobierno replantea y reestructura lo existente, sin evaluar ni dar continuidad a lo que funciona, volvemos a empezar de cero.La población no reclama únicamente números positivos en índices macroeconómicos o fidelidad con organismos internacionales; reclama soluciones que impacten su vida. Que haya oportunidades de empleo, medicinas en los hospitales y comida en la mesa. En otras palabras, que su vida se transforme y se dignifique su desarrollo humano.El Gobierno actual tiene el reto histórico de cambiar esta dinámica que ha vivido Honduras durante décadas. Le restan tres años y medio para, en coordinación con el Poder Legislativo y las alcaldías, impulsar soluciones que se institucionalicen y marquen un antes y un después en los destinos de nuestro país.

La política pública debe trascender los períodos de gobierno y convertirse en una herramienta de Estado, sujeta a evaluación, seguimiento y mejora continua, para evitar que los cambios políticos interrumpan los procesos que generan resultados. Porque una política pública no termina cuando se aprueba. Ahí es donde comienza.

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