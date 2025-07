“Apaguemos todo y vámonos”. Ese es el primer pensamiento que seguro se cruza por la cabeza de un papá o una mamá que no encuentra los medios para llevar alimentación a sus hijos, o que no tiene para comprar los medicamentos que él o algún familiar suyo requiera. Y sí, cuando nos referimos a irnos, es lo que en los últimos años se ha dado: la familia hondureña dividiéndose porque las cabezas del hogar terminan yéndose a Estados Unidos o España para encontrar las oportunidades necesarias para dar sustento a los suyos.

Sin embargo, creemos que esta cruda y terrible realidad va a cambiar con algún gobierno redentor que, seguro, se preocupará por los pobres, por las familias hondureñas, por la salud de nuestros compatriotas, por generar fuentes de empleo. Pero no. Cada gobierno que ha llegado únicamente llena de discursos a sus activistas para que repitan: “que todo está cambiando para bien”. Los medios de comunicación reproducen su propaganda, pero la vida tierra adentro sigue igual o peor para el compatriota que trabaja la tierra, para aquel que debe cabalgar para ir a un centro de salud. Para el único que la vida cambió es para el revolucionario que llegó al poder y ahora ya no vive como la mayoría que disque solía representar. De hecho, vive del esfuerzo de estos que ahora representa desde la comodidad de un buen hogar, carros de lujo y viajes.

No obstante, para mejorar esta situación, debemos buscar opciones viables que puedan mejorar las condiciones del país, y al observar la oferta política, nos damos cuenta del debilitamiento institucional que existe y de lo salpicados que muchos de los “líderes” políticos están con temas de corrupción y crimen organizado. Lamentablemente, este cáncer se ha logrado propagar en los partidos mayoritarios de Honduras. En lugar de ver esfuerzos incansables por cambiar estos hechos, por renovar los cuadros políticos, vemos a sus líderes justificar las acciones de estos. Unos dicen que no son suficientes los medios de prueba para acusarlos; otros quieren reconocimientos internacionales por haber renunciado a sus cargos, y otros más afirman que se trata de estrategias de sus adversarios para manchar sus nombres.Ver este tipo de maromas cantinflescas, donde los líderes políticos justifican acciones vergonzosas para la imagen de nuestro país, únicamente da ganas de que apaguemos y abandonemos todo. No podemos cambiar Honduras replicando prácticas que han sido criticadas. Cambiar esta realidad es un deber de todos, pero en gran medida de los políticos. Sin embargo, no podemos esperar resultados positivos si los liderazgos “limpios” consideran que, para tener un futuro político, deben llevar en sus filas a candidatos seriamente cuestionados por sus vínculos. No es así como vamos a rescatar a Honduras.