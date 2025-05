¿Alguien se acuerda de la CICIH?

Hoy es un buen día para traer de nuevo a la discusión pública la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), un deseo del pueblo hondureño desde hace una década, cuando decenas de miles de hondureños, a lo largo y ancho del país, marchaban exigiendo su instalación, ya que había salido a la luz pública el latrocinio en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un tema que todavía genera indignación entre los hondureños. Según el Instituto Holandés para la Democracia, más del 88% de los hondureños está de acuerdo con la instalación de este mecanismo internacional, por ello en el 2021 la CICIH fue tema de campaña de la oposición que, incluso, lo incluyó en el Plan Bicentenario. Pero este gobierno llegó al poder desde enero de 2022, y ahora, en mayo de 2025, no existe la CICIH ni físicamente ni tampoco en discursos, este es un tema que las autoridades han escogido simplemente silenciar. Pero es importante que recordemos la necesidad de contar con este mecanismo internacional, precisamente por el débil Estado de derecho que tenemos; es necesario fortalecer nuestro sistema de justicia para perseguir a los actores políticos, económicos y sociales relevantes que están detrás de la corrupción. Sin embargo, aquí lo que sigue existiendo son grupos políticos que se protegen entre sí.La CICIH solo fue un espejismo para captar el voto popular y dejar, como en el 2015, al pueblo ilusionado, porque en ese tiempo al menos se pudo traer un mecanismo desde la Organización de Estados Americanos (OEA). La CICIH es una urgencia que emana de un pueblo que necesita justicia, de un pueblo que añora que la clase política y económica sea medida con la misma vara que somos medidos todos. Lamentablemente esa vara que mide a quien sí y a quien no acusar, la han tenido históricamente los partidos políticos, por ende, el sistema de justicia responde a los intereses de estos partidos y no a los intereses generales del pueblo hondureño.Finalmente, los gobiernos se han encargado de pisotear nuestro Estado de derecho, por eso, hoy en día, la esperanza de los hondureños se ha vuelto el apoyo de la comunidad internacional, por ello, la CICIH es una de las posibles soluciones que requerimos, lamentablemente, solo ha sido utilizada como slogan de campañas políticas.