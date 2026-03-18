Actual conflicto bélico en el Medio Oriente

Nuevamente la coalición estadounidense-israelí ataca a Irán. Someramente, estos son algunos datos que, intento, ubiquen al lector en perspectiva histórica. El pueblo iraní no es árabe ni turco, sí lo son los habitantes de países cercanos a la antigua Persia, poseedora de una civilización milenaria que en la antigüedad enfrentó a las ciudades-Estado griegas. Su sentido de identidad, distintivo del de sus vecinos, es fuerte. Su vasto territorio ha sido codiciado tanto por la Rusia zarista como Gran Bretaña, dada su posición estratégica y sus enormes yacimientos petrolíferos.

Cuando en 1953 fue decretada la nacionalización del petróleo, entonces bajo control de multinacionales británicas, Washington y Londres conspiraron para derrocar al primer ministro, restaurando en el trono a Reza Pahlevi, tal como lo habían hecho a principios del siglo XX con su abuelo.

La República Islámica de Irán data de 1979, cuando el descontento masivo con el régimen monárquico hereditario de Reza Pahlevi fue derrocado por la rebelión encabezada por el ayatola Jomeini, clérigo que encabezó una coalición de fuerzas e intereses diversos, unidos temporalmente en un mismo propósito. La monarquía fue reemplazada por un régimen teocrático, que al igual que previamente, restringió las libertades políticas de sus compatriotas (hoy sumando 90 millones de personas).

En 1980 su vecino Irak, al mando de Saddam Hussein, invadió Irán, guerra que concluyó hasta 1988, con la pérdida iraní de medio millón de combatientes. Washington y occidente respaldaron a Irak, algo que no ha sido olvidado por Teherán. Su integridad territorial no fue afectada pese a las derrotas iniciales.

Fue a partir de tal invasión que Irán inició su opción de fabricar misiles y poseer armamento nuclear. La única nación que posee tal arma de destrucción masiva es Israel, que empezó tal alternativa en la década de los 1950 y, desde entonces, ha logrado poseer el monopolio atómico en el Medio Oriente, destruyendo las instalaciones nucleares iraquíes e iraníes, asesinando a científicos iraníes. Uno de ellos, Ali Vaez, residente en occidente, coautor del libro Irán and the Impact of Economic Warfare, en entrevista publicada por el New York Times (14 de marzo de 2026), recuerda que durante el reinado de Mohamed Reza Pahlevi, Irán mantuvo excelentes relaciones con Estados Unidos, Israel, Unión Soviética, con prosperidad económica no equitativa, rodeado por una élite corrupta y un régimen represivo, percibido por sus compatriotas como instrumento de Washington.

La captura de 52 diplomáticos estadounidenses acreditados ante el gobierno de los ayatolas durante 444 días, liberados al tomar posesión Reagan, tensó las relaciones entre ambos países hasta el presente. Empero, fue Reagan quien ordenó la venta de armas a Irán para obtener fondos para financiar a la Contra en Nicaragua. Los intentos por alcanzar acuerdos bilaterales respecto al cese temporal o definitivo de armamento nuclear iraní no han fructificado, pese a la apertura iniciada por Obama, desmantelada por Trump a partir de su primer período presidencial (2017), cancelada el 2018. El congelamiento de fondos iraníes en el exterior, entre otras sanciones, han debilitado la fortaleza económica iraní, que, pese a ello, ha apoyado organizaciones militares contrarias a Israel en Gaza, Siria, Líbano. Bombardeos masivos israelíes (2025) se recrudecen hoy, sin visos de cambio de régimen ni alzamiento popular en contra del gobierno iraní.

Para Vaez, Trump carece de una estrategia para el día después, pese a afirmar la derrota militar del adversario. A lo interno, sectores que lo han respaldado cuestionan si el primer ministro israelí, Netanyahu, apelando al inflado ego de Trump, logró persuadirlo para la ofensiva bélica que está lejos de haber concluido.

El cierre del Estrecho de Ormuz por Teherán ha provocado que el precio del barril de petróleo alcance hoy mas de $100, desatando espiral inflacionaria mundial.