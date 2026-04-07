En la economía contemporánea, los activos intangibles -como software, datos, marcas, propiedad intelectual e innovación- han pasado de ser un complemento a convertirse en el núcleo de la generación de valor. A diferencia de los activos físicos, su valor no reside en lo tangible, sino en el conocimiento, la creatividad y la capacidad de diferenciación. Hoy, estos activos son determinantes para la productividad, la competitividad y el crecimiento económico sostenido.

El desarrollo de los activos intangibles ha sido exponencial en las últimas dos décadas. A nivel global, la inversión en estos activos ha crecido hasta tres veces más rápido que la inversión en activos físicos, consolidando una transición hacia economías basadas en conocimiento. Además, sectores como la inteligencia artificial, el software y los datos están acelerando esta tendencia, convirtiéndose en los principales impulsores de valor económico. En Estados Unidos, los activos intangibles dominan claramente. La inversión en estos activos no solo supera a la inversión en capital físico, sino que explica buena parte de su liderazgo global en productividad e innovación. Empresas tecnológicas, farmacéuticas y financieras basan su valor en propiedad intelectual, algoritmos y datos.

En Europa, aunque existe una fuerte base en innovación y capital humano, el desarrollo de activos intangibles ha sido más fragmentado. La regulación dispersa y la falta de integración financiera limitan la escalabilidad de estos activos, reduciendo su impacto económico relativo frente a EE.UU. Sin embargo, Europa mantiene una posición sólida en sectores industriales y de diseño, donde los intangibles complementan la producción tangible.

En América Latina, el avance es desigual. Países como Brasil, Chile o México han comenzado a desarrollar ecosistemas de innovación, especialmente en tecnología y servicios digitales, pero la región aún enfrenta limitaciones estructurales: baja inversión en I+D, debilidad institucional y escasa articulación entre academia y sector productivo. Esto restringe la acumulación de activos intangibles y su impacto en el crecimiento.

El efecto de los activos intangibles es profundo tanto para el Estado como para el sector privado. Para las empresas, generan ventajas competitivas sostenibles, mayor rentabilidad y posicionamiento global. Para los Estados, permiten diversificar la economía, aumentar la productividad y mejorar la calidad del empleo. Sin embargo, su principal desafío es la medición: muchos intangibles no se contabilizan adecuadamente, lo que distorsiona las cuentas nacionales y subestima su verdadero impacto.

En Honduras, la situación es rezagada. La economía sigue concentrada en sectores tradicionales como agricultura, manufactura básica y remesas. La inversión en activos intangibles es limitada, tanto en el sector público como privado, y existe una débil cultura de innovación, propiedad intelectual y digitalización. Esto representa una clara desventaja competitiva en un mundo donde el valor ya no está en lo físico, sino en el conocimiento.

Para revertir esta situación, Honduras debe impulsar una estrategia integral: fortalecer la educación técnica y digital, incentivar la inversión en I+D, desarrollar marcos regulatorios que reconozcan y valoren los intangibles, y modernizar la contabilidad empresarial y nacional para incorporarlos de forma efectiva. Asimismo, es clave promover ecosistemas de innovación y alianzas entre sector público, privado y academia.

En síntesis, los activos intangibles no son el futuro, sino el presente de la economía global. Honduras enfrenta el reto de incorporarlos de manera gradual pero decidida si aspira a mejorar su productividad, atraer inversión y competir en la economía del conocimiento.