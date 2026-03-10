8 de marzo: cuando las mujeres lideran

Cada 8 de marzo el mundo recuerda que la igualdad para las mujeres y las niñas no es solo una aspiración ética, sino una condición imprescindible para el desarrollo sostenible. En Honduras, donde las brechas sociales, económicas y climáticas afectan de manera desproporcionada a las mujeres, avanzar hacia esa igualdad significa atender con prioridad sus necesidades e intereses, transformar estructuras históricas de desigualdad y reconocer el liderazgo de quienes sostienen comunidades enteras.

Las mujeres hondureñas no solo enfrentan múltiples desafíos -violencia, precariedad económica, extrema vulnerabilidad a los desastres o reconocimiento del trabajo de cuidados-; también son protagonistas de soluciones que construyen un futuro más sostenible en sus territorios. Experiencias de trabajo comunitario demuestran que cuando las mujeres participan y lideran la toma de decisiones, se amplían las oportunidades para toda la comunidad.

En este contexto, organizaciones como CARE Honduras han apostado durante décadas por un enfoque que coloca a las mujeres y niñas en el centro del desarrollo. Durante el último año fiscal, más de 166,000 personas fueron acompañadas por CARE y sus socios en 10 departamentos del país, de las cuales el 74% son mujeres, a través de iniciativas que integran la igualdad, la justicia económica y resiliencia climática.Estos resultados reflejan una convicción clara: el empoderamiento de las mujeres no es un componente más de los programas sociales, sino un motor de transformación. Cuando las mujeres fortalecen su organización y liderazgo, acceden a financiamiento, mejoran sus medios de vida, no solo se generan mejores condiciones de bienestar para ellas, sino que se generan cambios duraderos que benefician a comunidades enteras.

Las evidencias son contundentes. Metodologías como los grupos de ahorro y crédito comunitarios han permitido que miles de mujeres accedan por primera vez a servicios financieros y fortalezcan su autonomía económica. A su vez, redes de mujeres líderes preparan mejor a las comunidades frente a los desastres y tejen redes de apoyo que acompañan a mujeres afectadas por la violencia.

Pero el impacto no se mide únicamente en cifras. También se expresa en cambios sociales más profundos: mujeres que lideran organizaciones locales, comunidades que reconocen el valor del trabajo de cuidados, empresas lideradas por mujeres y jóvenes que encuentran oportunidades para construir medios de vida sostenibles en sus propios territorios.

El 8 de marzo es, por tanto, una oportunidad para reconocer estos avances y recordar que el camino hacia la igualdad requiere compromiso colectivo y solidario. Gobiernos, organizaciones sociales, sector privado y comunidades tienen un papel fundamental en la construcción de una sociedad donde mujeres y niñas vivan libres de violencia, con acceso a oportunidades y con voz en las decisiones que afectan sus vidas.Cuando las mujeres avanzan, avanzan también las comunidades y el desarrollo del país no solo es más inclusivo sino sostenible. Apostar por su liderazgo individual y colectivo no es solo una cuestión de justicia: es una inversión para la sostenibilidad y el desarrollo del país.