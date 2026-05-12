A cien días de gobierno, el debate político en Honduras se ha concentrado en balances, confrontaciones y evaluaciones prematuras. Sin embargo, más importante que discutir únicamente lo realizado es analizar qué debe hacerse en los próximos 267 días para que el primer año de gestión del presidente Nasry Asfura cierre con señales claras de gobernabilidad, estabilidad y resultados concretos para la población.

El principal desafío sigue siendo económico. Honduras necesita pasar de los anuncios a una ruta integral de crecimiento y confianza. El presupuesto aprobado debe ejecutarse con transparencia, eficiencia y focalización. No basta con asignar recursos; es indispensable demostrar que esos fondos están generando impacto en salud, infraestructura, empleo y seguridad alimentaria. Paralelamente, el país requiere una política monetaria y económica coordinada entre el Banco Central, Finanzas y el gabinete económico, que brinde señales claras al sector privado, a los inversionistas y a los organismos internacionales.

En ese contexto, los próximos meses deben orientarse a construir un verdadero Programa Económico Nacional que combine estabilidad macroeconómica con incentivos a la inversión productiva. Honduras necesita atraer capital, proteger el empleo existente y acelerar proyectos estratégicos que dinamicen la economía nacional.

En salud, la población espera resultados visibles. La prioridad debe centrarse en abastecimiento de medicamentos, fortalecimiento de hospitales regionales, atención primaria y modernización administrativa. La gente no mide discursos; mide si encuentra medicinas, si obtiene citas y si recibe atención digna. Ahí es donde el gobierno puede recuperar confianza ciudadana, se ocupa un permanente ministro de Salud.

En infraestructura, los próximos 267 días son determinantes. La rehabilitación de carreteras, conectividad logística y mantenimiento vial pueden convertirse en motores de empleo y competitividad.

Particular importancia tiene el proyecto de entrega de kits de desarrollo de infraestructura a los 298 municipios. Si estos recursos son administrados con transparencia, supervisión técnica y auditoría social, podrían generar pequeñas obras de alto impacto local: reparación de calles, drenajes, caminos productivos y mejoramiento comunitario. Pero si no existe control y planificación, el riesgo de politización y baja efectividad será alto.

La seguridad ciudadana continúa siendo una de las mayores preocupaciones de los hondureños. Más allá de operativos, el país necesita inteligencia, fortalecimiento institucional, recuperación territorial y prevención social. La percepción de seguridad es fundamental para la inversión, el turismo y la tranquilidad de las familias.

Otro eje esencial es la agricultura y la agroindustria. Honduras debe apostar por mayor productividad agrícola, financiamiento rural, tecnificación y cadenas agroindustriales que generen empleo permanente, y ser autosuficiente generando nuestros propios alimentos. El campo puede convertirse en una fuente real de crecimiento económico si existe acompañamiento técnico y acceso a mercados.

Finalmente, el turismo merece prioridad estratégica. Honduras tiene potencial extraordinario, pero requiere fortalecer institucionalmente el sector, mejorar promoción internacional, atracción de inversión, seguridad turística e infraestructura básica. El turismo puede convertirse en una de las actividades más rápidas para generar divisas y empleo.

Los próximos 267 días representan una oportunidad para pasar del debate político a la ejecución efectiva. El pueblo hondureño espera más acción de parte del gobierno y mejor comunicación.