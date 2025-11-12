2013: manipulación electoral

Juan Orlando Hernández por el nacionalismo, Xiomara Castro por Libertad y Refundación obtuvieron el primer y segundo lugar, de acuerdo con la declaratoria oficial. Sin embargo, diversos analistas internacionales y nacionales expresaron su desacuerdo. El observador austriaco Leo Gabriel, integrante de la misión de la Unión Europea, disintió de sus colegas afirmando: “Las elecciones en Honduras fueron tramposas, desde el registro hasta el escrutinio, muchos hondureños no ejercieron el sufragio por falta de identidad y hubo tráfico de credenciales de los asistentes de mesa”. (citado por Guillermo Varela Osorio, “Historia de Honduras”, p. 262). El jurista Edmundo Orellana declaró: “Se declaró electo presidente de la República a quien no obtuvo la simple mayoría de votos del pueblo hondureño. Porque el Tribunal Nacional de Elecciones, para determinar esa simple mayoría, se limitó a comprobar que aquel había obtenido más votos que la candidata de Libre, sin incluir los sufragios a favor del Partido Liberal y del Pac. El candidato del Partido Nacional, declarado electo presidente de la República, obtuvo el 36.89% de la votación total. La candidata de Libre el 28.78%, a favor del Partido Liberal el 20.30% y del Pac el 13.43%. Para determinar la simple mayoría de votos del pueblo hondureño, en estricto apego al mandato constitucional, habría que sumar los de Libre, Partido Liberal y Pac, para declarar la elección del presidente. Con la suma resulta que más del 60% de los votos escrutados no le fueron favorables al candidato declarado electo. En otras palabras, el actual presidente de la República fue rechazado en las urnas por la mayoría absoluta del pueblo hondureño. ¡Flagrante y grosera violación a la Constitución de la República!”. (citado por Varela Osorio, p. 260).

“Las elecciones de 2013 le ponen fin al bipartidismo, al menos en cuanto al número de partidos con opción a ganar que participaron en el proceso electoral. Participó por primera vez el Partido Libre y el Partido Anticorrupción.

Las elecciones de 2013 tienen cuatro características: a) marcan el fin del bipartidismo; b) el Partido Libre se convierte en la segunda fuerza política; c) todos los partidos perdieron diputados; d) se rompe lo que había sido una tendencia desde 1980, consistente en que el Partido Nacional solo ganaba un período electoral, frente a dos períodos consecutivos que ganaba el Partido Liberal”. (Julieta Castellanos. “Honduras: persistencia y cambios en la cultura política, 1980-2020”, pp. 38-39).

“Al igual que en las elecciones primarias e internas de 2012, en las elecciones generales de 2013 se presentaron dos discursos en torno a los resultados electorales: el discurso sobre las inconsistencias y el discurso sobre el fraude. El alegato sobre las inconsistencias es sostenido por el poder nacional e internacional, buscando minimizar los problemas que enfrentó el proceso electoral. La denuncia de fraude es esgrimida principalmente por Libre y el Pac, así como por organizaciones provenientes de la sociedad civil, de derechos humanos, de la sociedad civil.

En las elecciones de 2013, ambos partidos (Liberal y Nacional) obtuvieron únicamente el 57.19% del total de votos válidos, su caudal electoral se redujo en un 42.81%. Esta erosión se expresa con mayor claridad en el Congreso Nacional.

El Partido Liberal sufrió la peor derrota política de las últimas décadas. Fue relegado a la condición de tercera fuerza política en el nivel electivo presidencial y de diputados; no así en el nivel municipal en que se mantiene como segunda fuerza. La Embajada de los Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), una vez concluido el proceso, declararon que las elecciones fueron participativas, transparentes y pacíficas. Lo anterior a contracorriente de una cantidad considerable de denuncias e impugnaciones que presentaron los partidos Libre y Pac”. (Eugenio Sosa. “Balance de las elecciones del 24 de noviembre de 2013”. Envío, no. 40, diciembre 2013, pp. 10, 14).