En 1950 Noruega era país pobre de Europa. Pero hacia 1960 descubrió petróleo en el Mar del Norte, lo que en vez de pasar a empresas privadas, como hizo Dinamarca, o utilizar sus beneficios para ajustar gastos fiscales, como hizo Reino Unido, Noruega amplió con tales riquezas su Estado de Bienestar.

Para visualizar la ruta de su desarrollo Noruega integró una comisión con muy altas inteligencias, a la que encargó diseñar las propiedades de un país democrático y justo amparado en los principios social demócratas, adoptando tal nombre porque la Internacional Comunista (Moscú) le impidió usar el término “socialista”. Las condiciones eran entonces terribles: corrupción, crueles relaciones laborales y fuerte demanda por mejoras colectivas, por lo que Noruega se apropió de industrias y sectores clave como petróleo, energía hidroeléctrica, aluminio, telecomunicaciones y sector bancario. Hoy el gobierno controla 31.6% de empresas cotizadas en Bolsa. “A Noruega la titulan el último Estado socialista”.

El plan propuesto por los sabios comprendía catapultar de inmediato la educación (de allí que a los maestros de escuela se les exija rangos de maestría), mejorar la distribución de riqueza, erradicar ya la pobreza y establecer una seguridad social que cubriera pensiones a jubilados y discapacitados, igual que atención médica universal. Como explica la web Academia.ab, el sector público creció de modo exponencial. Altos y progresivos impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado y amplia variedad de impuestos específicos sobre automóviles, tabaco, alcohol y artículos de lujo hacen hoy de Noruega el país con mayor carga fiscal del mundo pero igual y desde 1970 Estado número uno en nivel de vida, con una generosa seguridad social, ayudas estatales de todo ángulo, con transparencia, desarrollo cívico y ausencia de corrupción. 83% del ingreso por petróleo va al Fondo universal para jubilación de cada ciudadano. Es nación moderna planificada que combina mercado abierto con suma intervención estatal, principalmente en sectores vinculados al recurso natural (madera, pesca, hidráulica, metalurgia...).

¿Por que no intentar -sin partidismos - acá dicha fórmula? Contratar por un semestre a expertos nacionales en diversos campos y recibir sus recomendaciones firmes para nuestras dolencias. Convocar, por ejemplo, a Ramón Romero (Ética), Ismael Moreno (Espiritualidad y Realismo), Armando García (Educación), Rafael Del Cid (Demografía, Políticas Sociales), Marvin Barahona (Modernidad y Contemporaneidad), German Espinal (Relaciones Exteriores), Helen Umaña (Humanismo y Literatura), Marco Tulio Medina (Medicina, Salud social); Yamal Yibrín (Industria y Comercio), Mario Ardón (Pueblos originarios, Ambiente), Jorge Travieso (Población, Arte), Luther Castillo Harry (Ciencia y Tecnología), Mario Argueta (Historia nacional), Óscar Barahona (Música, Artes), Joaquín Mejía (Derecho constitucional), Darío Euraque (Identidad y Nacionalidad), Julio Raudales (Realidad Económica), Leticia Salomón (Política y Ciudadanía), Juliette Hándal (Energía y Transporte), otros en seguridad, IA y avanzadas tecnologías.

Los resultados pueden ser maravillosos.