1 de mayo: la captura política de la lucha obrera

El 1 de mayo ha dejado de ser, en la coreografía del poder contemporáneo, una conmemoración de la lucha obrera para convertirse en una vitrina de intereses electorales. Así, el populismo de izquierda se infiltra en las filas del proletariado, no para liberarlo, sino para capitalizar su energía histórica en beneficio de una casta burocrática.

Estos caudillos del discurso han operado una transformación calculada: vaciaron de contenido la lucha de clases y la sustituyeron por una retórica del victimismo. Se presentan como obreros con facilidad, pero sus manos no conocen la jornada extenuante, sino la lógica del poder y del cálculo electoral.

Lo que hoy se presenta como “izquierda” en Honduras es, en realidad, un híbrido funcional. Su parecido con la derecha no es casual, ambos terminan reduciendo al trabajador a una herramienta política.

La contradicción es evidente: quienes marchan con banderas rojas son los mismos que, al llegar al poder, activan dinámicas que paralizan la producción. La historia reciente ofrece evidencia del fracaso de este modelo en industrias debilitadas por la improvisación y el control centralista.

La izquierda populista no genera empleo ni promueve la emancipación del trabajador. Por el contrario, consolida su dependencia mediante el subsidio, convirtiéndolo en un instrumento de control político.

Cuando estos grupos gobiernan, el aumento de desempleo es un resultado predecible. Una economía sin incentivos y subordinada al dogma se contrae, y el obrero termina enfrentando una realidad distinta a la prometida.

La verdadera marcha del 1 de mayo es la que buscaba derechos concretos y transformaciones reales, pero ha sido desplazada. El populismo se ha apropiado de la memoria de las luchas obreras, incluyendo la Huelga del 54, para convertirlas en recurso político.

La distorsión es profunda, pues se invoca al “pueblo” para evitar hablar de clase y se utiliza la palabra “revolución” para encubrir proyectos estrictamente electorales.

Recuperar el sentido de esta fecha es una tarea urgente. No todo lo que se autodenomina izquierda lo representa realmente. La izquierda, en su sentido más riguroso, implica un análisis serio de la realidad y compromiso con la generación de riqueza social, no con la administración de la escasez.

En este escenario, emergen estructuras familiares que capitalizan el discurso político. Son los “familiones” de la izquierda de membrete: redes que han convertido la representación del trabajador en una plataforma de acumulación de poder.

La mayor distorsión del populismo hondureño radica en élites que, sin vínculo real con la experiencia laboral que dicen representar, se posicionan como jueces de la moral proletaria mientras operan bajo las mismas lógicas que critican.

Al final, cuando concluyen los actos y se desmontan las tarimas, estos grupos regresan a espacios de privilegio protegidos por el sistema que cuestionan. Han perfeccionado un mecanismo eficaz que consiste en prometer justicia en el futuro mientras administran el presente en función de sus intereses.

El 1 de mayo no es la fiesta de sus apellidos, es el grito de una clase que ya no tolera ser el pedestal de sus imposturas.