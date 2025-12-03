Vuelve JOH

Sin duda alguna en la cancha política puede pasar de todo porque las decisiones las toman ellos, los políticos. El lunes 1 de diciembre de 2025, Donald Trump firma el indulto que libera al expresidente de Honduras acusado por narcotráfico.

Así que hay que esperar cómo el mundo verá ahora el rostro de la DEA y el FBI, es decir, que por primera vez en la historia del país de las barras y las estrellas tienen injerencia con los entes gubernamentales.

¿Es confiable entonces la justicia norteamericana? Por otro lado, la presidenta de México ya cuestionó a Trump preguntándole qué debe de hacer ella para que le libere al Chapo. Dado que para nuestro país esto tendrá implicaciones, hay que analizar la situación. ¿Puede en el país instalarse nuevamente una dictadura?

Pero tampoco podemos ocultar que muchos hondureños que estaban esperando al expresidente están alegres por su regreso, es decir, que muchos compatriotas estaban felices con el sistema que él implementó: regalar bonos, programas de trabajo de medio tiempo, donación de materiales para mejoras de casas, etc.

Teniendo en cuenta que la injerencia extranjera en nuestro país sigue siendo bastante aceptada, es muy difícil así que un día seamos independientes, recordemos que no hace mucho a los panameños les querían quitar su canal.

En general el hecho que no seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones solo deja al desnudo que los que nos manejan no son capaces de saber llevar ese tipo de situaciones o que simplemente no les interesa. La historia se repite cuando los que la viven tienen memoria corta.

En conclusión, en un país como el nuestro, que se asemeja al país de las maravillas porque acá también todo puede pasar, el llamado que el presidente Trump hizo para que votaran por un candidato en específico hizo que para muchos esa fuera una orden directa.

Siempre lo he dicho, las estrategias políticas conllevan astucia, negociaciones y al final todos esos acuerdos serán al beneficio de quienes los hacen. Claro está que al final la democracia solo es un juego en donde ponen a niños a creer que eligen lo que ellos prefieren.