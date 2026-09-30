Volvieron las antorchas

Ante la inminente alza de los combustibles y, por ende, del alto costo de la vida, los hondureños salen a manifestarse de manera pacífica para hacer saber su descontento ante las decisiones que está tomando el gobierno, que están afectando a los hondureños, aunque en nuestro país, en cada período, la corrupción siempre ha estado presente y mal se ha dicho: “Es que robó, pero hizo”, una frase muy popular. Hoy en día, eso queda de lado, pues, al parecer, la gran mayoría está siendo afectada por las decisiones políticas.

Por otra parte, aunque de alguna manera hay gente partidaria en estas manifestaciones, la gran mayoría son hondureños que sienten que cada día están siendo afectados. Incluso algunos empresarios están resintiendo que la economía del país empeore, pues, entre menos poder adquisitivo tenga el hondureño, las empresas dejarán de percibir esos ingresos.

Además, el recibo de la energía cada mes sube y eso ha hecho que muchas empresas cierren. Sin duda, el Estado deja de percibir ingresos, el desempleo aumenta y nuestro supuesto aliado no amparó a nuestros compatriotas allá, en la tierra del Tío Sam. Que se agudice la crisis que viene comenzando no le conviene a nadie. Se necesita que tengan conciencia las personas que están tomando decisiones, porque, aunque al parecer algunos diputados se pronuncian que el sueldo no les alcanza, muchos apenas están sobreviviendo con menos del salario mínimo. ¿Será que perdieron el pudor? Pues, al dar esas declaraciones, los deja ver como una clase política que no tiene madurez.

Al parecer, los hondureños ya no encuentran opciones en ningún partido político; empero, muchos compatriotas necesitan de un cacique y no entienden que las decisiones que toda la vida las han tomado los políticos también las puede tomar el pueblo.

En conclusión, el partido de gobierno tiene en sus manos el redimirse o pasar a la historia como los malos de la película.