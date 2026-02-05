Vejez y valentía

En términos generales, en la medida que nos vamos haciendo mayores, las enfermedades comienzan a llegar en combo, y se convierten en nuestras inseparables e indeseables compañías, haciendo estragos en nuestros envejecidos cuerpos.

A partir de aquí las visitas al médico, los exámenes de laboratorio y las farmacias llegan a formar parte de nuestra rutina diaria. De hecho, antes era el barman que me preguntaba: ¿lo de siempre? Ahora es el de la farmacia. O bien, otra realidad es que cuando dos amigos que no llegan a los 40 años de edad se encuentran, se saludan efusivamente, y uno suele decirle al otro: ¿Qué tal estás? Sin embargo, pasados 20 años, el saludo es: ¿Qué tal sigues?, en referencia a las complicaciones de salud que ahora padecen.

“No es fácil esto de hacerse viejos, hay que aprender a no esperar nada de nadie, a no dejarte atrapar por la persona que ves frente al espejo cada mañana. Hay que aceptar que todo se acaba, incluido la vida, hay que saber despedirse de los que se van, recordar a los que ya se fueron y llorar hasta vaciarse, hasta sacarse por dentro todo lo que se tiene, para que crezcan nuevas sonrisas, otras ilusiones y nuevos anhelos. A medida que vas envejeciendo también te enfrentas a la realidad de que a veces te vuelves invisible para los demás. La sociedad pone tanto valor en la juventud, en la rapidez, que llega un punto en el que sientes que ya no encajas... como si envejecer significara que ya no tienes nada que aportar. Te frustras”. Alejandro Jodorowsky.

No obstante, otros opinan que “el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”. A los que habría que agregar: “Envejecer con dignidad no es suerte. Es decisión”. “La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza”. “Es crucial cultivar una visión positiva de la vejez, para vivir nuestros años dorados con serenidad y aceptación”.

Vivamos pues la vida intensamente, con entusiasmo y optimismo, con amor, buen humor, caridad, humildad, templanza, honestidad y prudencia, mientras podamos.