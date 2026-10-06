Una vida de servicio

La historia del cantautor hondureño Héctor Enrique González Callejas, radicado en Estados Unidos, está marcada por el servicio, la adversidad, la fe, los medios de comunicación y la música.

A los 15 años surgió una oportunidad que cambiaría el rumbo de su vida. Un agente policial le preguntó si estaría dispuesto a incorporarse a la institución. Callejas aceptó y, a comienzos de 1994, fue trasladado al Centro de Instrucción Policial (CIP), en el departamento de La Paz.

Su ingreso a la vida policial significó para él mucho más que vestir un uniforme. Encontró disciplina, estructura, compañerismo y un sentido de pertenencia que contrastaban con las dificultades que habían caracterizado buena parte de su infancia.

Posteriormente logró incorporarse a las Fuerzas Especiales, conocidas como “Cobras”, una etapa que marcaría profundamente su identidad y su manera de comprender valores como la disciplina, el sacrificio, la resistencia y el servicio. Permaneció vinculado a esta etapa de su vida hasta 2000.

Después de dejar las fuerzas especiales, tuvo que comenzar nuevamente. Trabajó como taxista en Tegucigalpa y desempeñó diferentes actividades para sostenerse.

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Su historia daría otro giro alrededor de 2010, cuando comenzó a acercarse con mayor profundidad a la fe y a participar en actividades de iglesia.

Su recorrido lo llevó a participar en diferentes medios hondureños. Su experiencia policial y su conocimiento directo de la realidad de las calles terminaron convirtiéndose en herramientas para su trabajo periodístico.

Actualmente, Héctor Enrique González Callejas abre una nueva etapa de su trayectoria con el lanzamiento de “Soldado Soy”, una producción musical estrechamente vinculada con su historia personal y disponible en YouTube.