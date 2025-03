Un padre, un héroe, un mago

Cada 19 de marzo es una fecha muy importante en el calendario cívico oficial de nuestro bello país, porque se celebra el Día del Padre.

Este es para muchos un día muy común porque es un día de trabajo, un día más para reflexionar en como llevar el pan de cada día a la casa, un día que verdaderamente es un “día olvidado”, y se preguntará ¿el por qué ha terminado olvidado?, y es que simplemente para nuestra sociedad un padre es una sola figura paterna que tiene muchas obligaciones que cumplir y que quizás en las mayorías de empresas solo es un día más de trabajo, para la familia un día más de ver a ese hombre llegar cansado, con su espalda partida de tanto trabajar, sus manos llagadas de tanto usar la pala, azadón, piocha.

En los diferentes centros educativos del país se celebra con la mínima cantidad de personas. Pero quizás este día, sea un día para reflexionar que un padre es un mago, porque a finales de cada quincena o de cada mes tiene que hacer maravillas para poder cubrir los gastos de la casa.

Y ¿Qué tiene que ver un padre como un héroe? y claramente que si, un padre si es un héroe, héroe porque cada niño, niña u adolescente quiere parecerse a su papa, en mis años como maestro me he tomado el tiempo de poder preguntarle a los niños ¿a quién te quieres parecer cuando estés grande?, y siempre la respuesta es a mi papá, ¿por qué te cortas el pelo así? y la respuesta es siempre yo quiero parecerme a mi papá, entonces, sin duda alguna, esa persona llamada “papá” es también muy importante, no sólo, por ser mago, no solo por ser héroe, sino porque cada día lucha por cuidar, proteger y sacar adelante a su familia.

Un abrazo grande por ti papá que luchas cada día por ser ese ejemplo a seguir para tu hijo o hija, creo fielmente que para este tiempo Dios tocará la vida de cada hombre para ser conforme a su voluntad y ser así un amor para su esposa, un ejemplo para su hijo, una figura para la sociedad.