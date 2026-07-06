Un Mundial alucinante

Los amantes del fútbol estamos disfrutando de un Mundial verdaderamente alucinante. Hemos visto partidos en donde selecciones que en la teoría se supone son “chicas” se han agigantado ante sus rivales que tienen más tradición y experiencia en este tipo de competiciones, son consideradas de elite.

Japón casi elimina a Brasil, la República del Congo a Inglaterra, Cabo Verde a Argentina y antes, una selección de Paraguay eliminó a Alemania y Marruecos a la Naranja Mecánica de Países Bajos.

En fin, un Mundial que nos ha demostrado con hechos que el fútbol evolucionó. Ya no hay rivales “débiles”, hay que jugar los 90 minutos como si fuera una final.

Los árbitros han hecho un papel relativamente interesante pues en varias ocasiones, al parecer, por alguna orden superior no hicieron su tarea como corresponde.

Colombia al parecer si le ganó a Portugal. Y Croacia merecía ir a un tiempo extra con la selección de Ronaldo, que -al parecer- es “la consentida” de “Doña FIFA”, que siempre mete su mano desde hace décadas en el resultado que más le conviene a sus intereses económicos.

El fútbol dejó de ser un deporte para convertirse en un negocio multimillonario y es controlado por empresas transnacionales que lo ven como la gallina de los huevos de oro. Y aunque todos lo sabemos, a la hora de cada partido de un Mundial se nos olvida -y de forma ingenua- disfrutamos cada jugada como olvidando que hay intereses grandes de por medio.

Mientras la pasión del fútbol nos desconecte de la realidad, vale la pena seguir disfrutando y alucinando con un deporte que tiene la facultad de unir al mundo en cada partido.

Francia en mi opinión será campeona.

La pregunta es: ¿Y después del Mundial qué?