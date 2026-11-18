La Biblia es el libro más vendido del mundo y también el más traducido, pero también constituye un dogma. Quienes nos hemos atrevido a cuestionarla debemos estar preparados para los ataques, la estigmatización o incluso para que nos tilden de no ser creyentes.

Del mismo modo, la mayoría de las personas religiosas nunca ha leído la Biblia en su totalidad y, para ellas, esta es la palabra de Dios: una Biblia con un dios lleno de emociones humanas, celoso, colérico y vengativo.

Sin embargo, lo que para muchos es la palabra de Dios fue, en la época del Imperio romano, para ser preciso, el conjunto de los diferentes libros de los cristianos de aquel entonces, quienes tenían creencias distintas, tal como ocurre en la actualidad.

En el Concilio de Nicea se hizo la compilación de los cánones que fueron aceptados, mientras que los otros quedaron en el olvido durante siglos.

Además, luego de llegar a ese acuerdo sobre la selección de los libros, el papa Dámaso I fue quien dijo que ese conjunto sería la palabra de Dios. Era un hombre que, además, había mandado a asesinar a varias personas.

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Por otro lado, en la Biblia, escrita por hombres, hay pasajes en los que existe inspiración divina; hay mensajes que el mismo Dios ha permitido que trasciendan. Por ejemplo, el hecho de que Judas haya traicionado a su maestro nos enseña que la traición muchas veces no viene de tu enemigo, sino de aquel a quien llamamos amigo.

También nos enseñan aquellos relatos en los que se menciona al maestro de maestros que la humanidad se puede salvar por su fe, una fe que, en la actualidad, y me atrevo a decir que a lo largo del tiempo, la humanidad no ha podido desarrollar.

Es el caso de aquella mujer que, después de sufrir un sangrado durante muchos años, tocó su manto y él le dijo: “Tu fe te ha salvado”. Finalmente, la mayoría no sabe interpretar la Biblia.