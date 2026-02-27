Un fuerte verano

La protección del bosque es el componente del manejo forestal con mayor complejidad por su relación con los problemas ecológicos, sociales y silviculturales, convirtiéndola en un fuerte desafío. Los pronósticos para el presente verano no son muy halagüeños, considerando la influencia del cambio climático con fuertes ondas de calor, sequías largas, por la influencia del fenómeno de El Niño, cuyos factores determinan el comportamiento de los incendios forestales. Cada año, la incidencia de incendios se vuelve, quizá, el problema más inquietante, por su amenaza destructiva de forma directa e indirecta, por lo que, básicamente, exige de las autoridades responsables organizarse lo mejor posible para enfrentarlo con personal suficientemente entrenado, equipo de detección efectiva, respuestas rápidas coordinadas, centros de operaciones eficientes, etc. Ahora, la gran pregunta sería: ¿están bien preparados para enfrentar el presente verano? Siendo un tanto discreto, me atrevo a sugerir como primera acción poner en práctica la descentralización de las municipalidades que les permita por etapas garantizar el desarrollo de un programa de protección integral. Una segunda acción, implementar un sistema de respuesta rápida para cuando las capacidades municipales son superadas por el problema, y como tercera acción, un nivel superior, coordinado por Copeco, institución que fortalece las capacidades institucionales. La institución forestal podría iniciar el proceso de descentralización en 30 municipios que en años anteriores tuvieron la mayor incidencia de incendios forestales (80%). Para asegurar una verdadera planificación, la institución forestal deberá contratar un técnico forestal y asignarlo en cada uno de estos municipios, previo acuerdo con la corporación municipal, para iniciar sobre una línea base con prioridades en la toma de decisiones a nivel municipal. Por último, sería muy motivador que las autoridades centrales establezcan premios por los mejores resultados a nivel municipal y comunitario.