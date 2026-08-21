Túneles olvidados

Los túneles peatonales que conectan los extremos de la calle cercana a Emisoras Unidas deberían representar seguridad, movilidad y orden urbano. Sin embargo, la realidad que encuentran diariamente cientos de peatones es muy distinta: basura acumulada, malos olores, paredes deterioradas y una evidente falta de mantenimiento. Lo más llamativo es que, en las inmediaciones, suele observarse presencia de la Policía Municipal. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿somos los hondureños demasiado descuidados o las autoridades han dejado de cumplir con su responsabilidad de mantener estos espacios? La respuesta no puede reducirse a culpar únicamente a la ciudadanía o exclusivamente al Estado. Ambos comparten responsabilidades. Es innegable que muchas personas arrojan desechos en la vía pública con una naturalidad preocupante, como si el espacio común no les perteneciera. Esa conducta refleja una débil cultura cívica y un limitado sentido de corresponsabilidad con el entorno. Pero también sería injusto ignorar el papel de las instituciones. La limpieza, el mantenimiento y la recuperación de los espacios públicos son obligaciones de las autoridades municipales. La presencia de agentes de seguridad, por sí sola, no garantiza un entorno digno si no va acompañada de programas permanentes de aseo, iluminación, vigilancia preventiva y educación ciudadana. Un túnel limpio y bien cuidado transmite respeto por la comunidad; uno abandonado envía el mensaje de que el deterioro es aceptable. Las ciudades reflejan los valores de quienes las habitan y de quienes las administran. Cuando un espacio público permanece sucio durante semanas, el problema deja de ser únicamente la basura. Es una señal de fallas en la gestión pública, de escasa coordinación institucional y de una ciudadanía que, en ocasiones, ha normalizado el abandono. La solución requiere un esfuerzo conjunto.