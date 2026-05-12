Sueño, gasolina, presupuesto

Honduras tiene una capacidad impresionante para acostumbrarse al desastre. La gasolina sube, la canasta básica se dispara y aun así seguimos discutiendo como si el mayor problema nacional fuera un clásico de fútbol o quién hizo el meme más gracioso de la semana. Comprar comida ya parece una prueba de resistencia. El salario dura menos que las promesas de campaña y sobrevivir se volvió una habilidad obligatoria.

Mientras tanto, el presupuesto de la UNAH vuelve a entrar al debate político. Siempre aparecen palabras elegantes como “reorganización”, “eficiencia” o “austeridad”. Curioso cómo en Honduras la educación casi siempre termina siendo vista como gasto y no como inversión. Y en medio de todo eso se aprueban leyes de trabajo por hora. Flexibilidad laboral le llaman algunos. Traducido al español hondureño: trabaje hoy... y mañana veremos si todavía tiene empleo. Sin estabilidad. Sin garantías. Sin certeza. En Honduras hasta el futuro parece contrato temporal. Lo más preocupante ni siquiera es la crisis.

Lo preocupante es la costumbre. El país aprendió a vivir cansado. Corrupción, desempleo, migración, deuda, violencia... todo ocurre tan seguido que terminó convirtiéndose en paisaje. Nos indignamos un rato, compartimos publicaciones, hacemos chistes, insultamos políticos y después seguimos bajando el dedo en la pantalla como si nada estuviera pasando. Y mientras la gente pelea por colores políticos, otros siguen moviendo piezas arriba del tablero. Empresarios, diputados, gobiernos extranjeros y figuras recicladas que aparecen cada ciertos años como si Honduras fuera una serie que nunca encuentra final.

Porque aquí cambian los discursos, cambian los partidos y cambian las caras... pero la sensación del pueblo casi siempre es la misma: trabajar más para vivir peor. Tal vez el verdadero sueño hondureño no sea progresar. Tal vez sea simplemente acostumbrarse. Acostumbrarse a pagar más. A esperar menos. A sobrevivir otro mes. Pero todo estará bien siempre y cuando se active la racha.