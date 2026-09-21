Los capitalinos celebramos este 29 de septiembre el cumpleaños de la capital política de nuestro país. Es una fecha muy especial en el calendario, pues también se conmemora a San Miguel Arcángel, patrono de Tegucigalpa.

Esta fecha también es conocida como la “Fiesta de los Arcángeles”, porque originalmente cada uno de ellos era celebrado en días diferentes. Sin embargo, hoy en día todos se celebran el 29 de septiembre.

El día de San Miguel se celebra de diferentes maneras según las tradiciones de cada cultura. En algunos países se acostumbra comer ganso; en otros se preparan pasteles o tartas especiales. También existe la creencia de que, después de esta fecha, ya no deben comerse moras durante el resto del año.

En nuestro país, y especialmente en la capital, Tegucigalpa, se celebran misas que son de las más concurridas del año. Particularmente me gusta la que se oficia en la Catedral por la cantidad de personas que acuden desde temprano a conmemorar tan especial fecha.

Sin duda, se trata de una ceremonia religiosa solemne que, además de honrar al santo patrono, forma parte de las tradiciones de nuestra capital. Tegucigalpa es una ciudad que ha evolucionado y mejorado su ornato, proyectando en los últimos años una imagen más cercana a la de una metrópoli gracias a la dinámica y visión que el actual presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, tuvo cuando fungió como alcalde. En mi opinión, en este aniversario que se celebra el próximo martes, la corporación municipal en pleno que encabeza Juan Diego Zelaya, debería otorgarle un pergamino, medalla y declararlo “Ciudadano distinguido vitalicio de la capital” pues sin duda transformó Tegucigalpa. Reconocerle los méritos a una persona en vida es importante y necesario sobre todo si hay mérito tangible de su obra.