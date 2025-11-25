¡Salvar la patria!

El clima de incertidumbre y preocupación por lo que pueda pasar durante y después de las elecciones de este domingo tiene en vilo a toda la hondureñidad. Vivimos un clima tenso que no deja indiferente a nadie. Incluso, los que profesan la fe cristiana se aferran a la súplica divina para que los comicios se conviertan en una fiesta cívica y sus resultados sean aceptados por los perdedores de la contienda. Y precisamente aquí es donde la mula podría botar a Genaro. Empecemos por decir que el partido en el gobierno no tiene ninguna opción de ganar las elecciones, si estas fuesen libres y transparente. Por tanto, saben que de perderlas muchos de sus miembros van a ser investigados y seguramente procesados por los actos de corrupción y abuso de poder en los que han incurrido. Dicho ello, sin perder de vista a todos aquellos que entran en una lista de extraditables. Razón por la cual, no son pocos los que tendrán que huir al extranjero para evadir la justicia. Amén que ya no podrán seguir enriqueciéndose de las arcas del Estado como hasta ahora. Lo cual significa que no aceptarán fácilmente los resultados y protestarán en las calles provocando caos a través del vandalismo. ¿Quién les hará frente? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿La Policía? Por los vínculos de estos con casa de gobierno, se ve muy improbable. Y, por otro lado, si la oposición pierde y demuestra fraude en su contra, ¿qué harán éstos?, ¿también saldrán a las calles? ¿o esperarán a que los observadores, la OEA, la UE, o bien los Estados Unidos intervengan a su favor? Por lo pronto, si el pueblo quiere paz y tranquilidad, tenemos que salir en forma masiva a defender la democracia este domingo 30. Se debe evitar a toda costa el abstencionismo, que debilita la representatividad. Y es que el voto no es solo un derecho, sino una responsabilidad cívica y un acto de compromiso con el futuro de la nación. En este sentido, las elecciones son el mecanismo más legítimo para elegir a quienes dirigirán las instituciones y definirán políticas que afectan la economía, la seguridad y el empleo.