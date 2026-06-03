Rescate de la educación

Para comenzar, hay que dejar claro que el tema de la educación es un problema en el que no se han generado cambios profundos y estructurales para que se empiecen a ver los resultados. Se necesita que a corto plazo se estructure mejor la calidad educativa, es decir, que no se puedan tener 30 o 25 niños de primero a cuarto grado, crear un plan para la existencia de aulas unidocentes y que los profesores no tengan dos o tres trabajos, sino un buen sueldo, pues es un trabajo muy desgastante. Igualmente, es importante mencionar que si el gobierno actual quiere darle un rumbo diferente al país debe de comenzar por uno de los pilares fundamentales, precisamente el de la educación. En la actualidad existe la promoción automática en primer grado, por ejemplo, es decir que aunque los niños no sepan hacer las letras del abecedario (lo que debería de dominar un niño), el sistema obliga al docente a que apruebe este grado. Por otra parte, aunque la educación se sustenta en el trinomio estudiante, docentes y padres de familia, son muchos los padres que no asisten a las sesiones de las escuelas de sus hijos y se molestan porque el maestro es exigente con los alumnos, y peor aun, no apoyan a sus hijos para que sean responsables con sus deberes y muestren respeto a sus profesores, puesto que en la actualidad la figura del docente ha perdido mucho valor. Este también es otra factor clave que debe de tratarse en la sociedad la figura del formador se ha ido devaluando. En resumen, se necesita mejorar las condiciones de la educación en todo el país, atender las necesidades básicas de los docentes (que son muchas). Darle nuevamente el protagonismo al docente; que los padres de familia eduquen a sus hijos en casa, que el gobierno sea el primero en dar un verdadero apoyo a la educación. Mejorar las condiciones no es solo dar pupitres y útiles escolares, es también mejorar la calidad educativa.