Republicanismo (2)

Esta es la segunda entrega del análisis del Ing. José Arturo Vides Berlioz, presidente del Partido Republicano de Honduras, sobre la relación bilateral con los Estados Unidos.

Le consulto: ¿qué opinión te merece ese respaldo del presidente republicano, Donald Trump, para Asfura?

“El votante hondureño es maduro y, al momento de decidir, evalúa qué propuestas garantizan una mejor relación con la comunidad internacional. También es un hecho histórico que un presidente hondureño se reuniera con un presidente de los Estados Unidos, como sucedió en marzo de este año en la Florida”.

En tu opinión, ¿esto es positivo para nuestro país?“

Como hombre de desarrollo y como ciudadano, considero que todo acercamiento al más alto nivel con la Presidencia de los Estados Unidos es sumamente positivo y necesario para Honduras. La diplomacia presidencial directa abre puertas que la burocracia a veces traba. Es una oportunidad histórica para consolidar acuerdos comerciales, atraer inversión que genere empleos reales y, sobre todo, abogar de manera directa por la estabilidad migratoria de nuestros hermanos en el exterior”.

Donald Trump está muy complacido con los cambios de gobiernos que se están dando en América Latina. La izquierda cae y la derecha resurge como el ave fénix. ¿A qué atribuyes este fenómeno?

“Más que un simple vaivén ideológico, lo que estamos presenciando es un voto de pragmatismo ciudadano. Las poblaciones en América Latina se han cansado de discursos retóricos que no se traducen en comida en la mesa, empleos dignos o calles seguras. El ciudadano común no come de ideología; exige resultados. El resurgimiento de propuestas de centroderecha responde a la necesidad de orden, seguridad y libertad económica para emprender sin asfixia estatal”.