¿Quién es Dios?

Esta respuesta ni los más eruditos se atreven a darla completa. Ellos saben que al ser un ser infinito no se puede definir como tal. A lo largo del tiempo y las civilizaciones se le ha dado un concepto, el Padre de la humanidad, el Creador del universo, la Fuente, etc.

Tampoco es fácil entender a Dios con nuestra mente finita, y más aún, cuando buscamos fuera lo que está dentro, incluso, muchos lo niegan porque quieren pruebas tangibles de lo que es intangible.

¿Entonces el pensamiento de esas personas tampoco existe? Desde mi percepción, la confusión viene desde las interpretaciones que le dan las distintas religiones que quieren encapsular a Dios en un libro, llámese Torá, Corán, Biblia, en donde los que niegan la existencia del mismo, que ya por negarlo le están dando valor, usan estos libros para decir que ese ser al que llamamos Supremo se equivoca y es iracundo con los mismos seres que él creó.

¿Por qué creer que de la nada no se crea nada, cuando ni si quiera la mente humana puede obtener todo el conocimiento de nuestro planeta? La ciencia no puede explicar todo, pero esperar que explique a Dios, muchos desconocen que existen otras dimensiones, otros seres y niegan a Dios. Nunca he visto una sirena, pero no por eso puedo negar su existencia.

Dicen que la humanidad siempre ha tenido la necesidad de creer en algo ¿entonces, todas las civilizaciones que nos anteceden estaban equivocadas creyendo en algo producto de un imaginario colectivo?

Por otra parte, muchos dudan de Dios porque la religión de Occidente nos enseña en su libro, que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, podríamos hacer milagros nosotros mismos.

¿Por qué no lo hacemos entonces? Quizá porque la Iglesia nos enseña que no le debemos temer a la muerte, ya que esta es inherente a la vida, porque ellos quieren ser intermediarios y Dios no está fuera sino dentro de nosotros, por eso lo sabe todo y está en todas partes, además de ser el Creador.

Finalmente, no hay perfección sin imperfección, vida sin muerte, el bien sin el mal, es difícil sentir a Dios cuando nos alejan de él.