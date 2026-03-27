Primer juicio político

La historia nos indica que el juicio de Jesús fue eminentemente un juicio político en su etapa final, aunque tuvo un inicio religioso. Aunque el Sanedrin lo acusó de blasfemia, la condena a muerte fue ejecutada por Roma, tras ser acusado de sedición, por autoproclamarse “rey de los judíos”, lo que amenazaba el orden establecido y a la autoridad de Tiberio Julio César. Los líderes religiosos de esa época cambiaron la acusación de blasfemia a sedición y alegaron que pretendía reinar. Lo que forzó a Pilatos a actuar por temor a un motín. Y a pesar de que no encontró motivos de condena a muerte según la ley romana, entregó a Jesús para ser crucificado, pena que solo era aplicada a rebeldes políticos. Entonces, los juicios políticos datan de tiempos ancestrales. En Honduras fue el Partido Nacional el promotor de estos juicios para que el Congreso Nacional posea la facultad legal de poder suspender, separar o ratificar en sus cargos a aquellos funcionarios públicos de alta jerarquía que, luego de ser investigados y denunciados, se presuma que no han desempeñado su cargo de forma correcta, actuando arbitrariamente, negligentemente o, peor aún, abusando del poder o ejecutando actos de corrupción. Es una figura noble y necesaria en un país en donde algunos funcionarios, hombres y mujeres, se endiosan o se convierten en títeres de perversos políticos que, para alcanzar su fin, los utilizan para su beneficio personal o de grupo. Cuando un funcionario es juramentado ante el altar de la patria con su mano sobre la Constitución (algunos sobre una Biblia), está realizando un pacto sagrado e inviolable ante Dios, la patria y la sociedad. Los grandes cargos conllevan grandes responsabilidades. Lo que hemos visto en el Congreso Nacional en el juicio político del exfiscal general Johel Zelaya fue histórico y debe ser un llamado de atención y reflexión para los titulares de estos altos cargos públicos. Y entender que las instituciones o poderes que dirigen no son sucursales de ningún particular o partido político. ¡Feliz Semana Santa!