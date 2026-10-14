Polaridad inherente

Como me dijo un gran amigo una vez: “Hay rasgos de virtud en el malvado y rasgos de maldad en el virtuoso”, y es que considero muy particularmente que, para alcanzar la luz, primero debemos de recorrer el camino de la oscuridad o, así como el diamante, que para obtener su valor tuvo que aguantar mucha presión. Además, ¿cómo se podría disfrutar del atardecer si no existiera la noche?

Los seres humanos necesitamos siempre tener un poco de lo que nos hace humanos. Así como el péndulo del escritor, llega la inspiración cuando estás dichoso de alegría o cuando el alma se desborda de tristeza. Un niño necesita meter los dedos al fuego para saber que quema y no volver a hacerlo, y la humanidad necesita entender que los procesos de la vida son necesarios para forjar el carácter y llenarnos de sabiduría. El sabio reconoce que una vez fue muy ignorante, mientras que el ignorante apenas sabe un poco y ya se cree sabio. Quien lucha contra los demás gasta sus energías, pues la primera y única batalla debe de ser con uno mismo.

Por otra parte, el bien y el mal no son tan radicales como tradicionalmente se nos enseña, puesto que, así como la verdad, son relativos. Dicho con un ejemplo sencillo: la persona que hoy te asaltó, en su tiempo libre cuida a su abuela de ochenta años y es él su proveedor, además de que, si fuera tu vecino, te sentirías seguro.

Así pues, lo malo en el ser humano son los extremos, sin olvidar que ya por naturaleza la tendencia siempre se inclina más hacia lo malo. Pero es que nadie nos enseña que nuestra mente es como las olas del mar cuando hay bastante brisa; sin embargo, si aprendemos a calmar nuestra mente, tendremos mayor control de las situaciones. Por último, quien se conoce a sí mismo sabe tener un balance de su ser.