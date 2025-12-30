Adj. Penoso, lamentable o ridículo. Ilustrémoslo con tres conocidos casos que recién se dieron en la política vernácula nacional.

(1) El día previo a las elecciones generales, un trío de liberales tuvo el descaro de salir en rueda de prensa anunciando su apoyo a la candidata oficialista de Libre. Personajes sin ningún tipo de liderazgo en el Partido Liberal, que nunca han pasado del nivel de activistas políticos, y que en esta administración han sido “enchambados”. Uno, con la beca de embajador ante la FAO; el otro como director de la Amhon y coordinador del Comité Ejecutivo del CNA. y el último, como director de Parques Nacionales y Recreación en Desarrollo Social. Declarados “liberales progresistas”, tuvieron también el cinismo de atreverse a decir que siguen siendo liberales, o sea, como monedas de cambio, que se ofrecen al mejor postor. Comparecencia donde un periodista preguntaba que, si su candidata perdía la contienda, Libre lo iba a aceptar, y uno con arrogancia respondía: “Es que ganaremos”. Desde luego, la ignorancia es atrevida.

(2) La presidenta afirmaba “con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada”, se gestaba “un golpe” contra su gobierno y que Hernández Alvarado planificaba su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones generales. Si este fue el caso, la engañaron, o, en su defecto, la denuncia solo buscaba sembrar pánico, desviar la atención y generar caos, una práctica conocida por Libre. Una estrategia fallida, pues este gobierno está a un mes de finalizar, y el “golpe” ya se lo dio el pueblo al rechazarlos de forma clara y categórica en las urnas.

(3) Estados Unidos negó la solicitud de visa al consejero por Libre en el CNE, más conocido como “Nerón”, por haber participado directa o indirectamente en la quema de la embajada estadounidense, según una selfie de amplia divulgación, que él mismo se tomó en el lugar de los hechos, en 2019. El indiciado dice “que él solicitó visa únicamente para asistir a la Asamblea Extraordinaria de la OEA del 25 de noviembre”.