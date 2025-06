“Papá, ¿por qué vivimos si vamos a morir?”

Hace unos días, mientras compartíamos una tarde cualquiera, mi hijo Gael Aarón Rodezno Cruz, de solo siete años, me hizo una pregunta que me dejó sin aliento: “Papá, ¿por qué vivimos si algún día vamos a morir?”. No lo dijo con tristeza ni con miedo. Lo preguntó con esa calma seria y profunda que a veces tienen los niños cuando su mente se encuentra con algo que no encaja del todo. No buscaba una respuesta rápida ni una explicación científica.

Quería entender el porqué de estar aquí, el sentido de la vida misma. Me detuve. En ese momento sentí que el tiempo se congelaba. ¿Cómo responderle a mi hijo una pregunta que la humanidad ha intentado contestar desde siempre? ¿Cómo hablarle con honestidad, sin herir su inocencia, pero también sin ocultarle la verdad?

Le dije que nadie sabe exactamente por qué vivimos, pero que mientras estamos aquí, podemos llenar nuestra vida de amor, de momentos hermosos, de aprendizajes, de personas que nos acompañan y de cosas que nos hacen bien. Le expliqué que vivir es una oportunidad para compartir, para dejar algo bueno en los demás, y que cuando ya no estemos, ese amor que dimos sigue vivo en quienes nos recuerdan.

Él me miró con sus ojos grandes, atentos, y después de un pequeño silencio, me respondió algo que todavía me emociona: “Entonces vale la pena vivir, aunque sepamos que vamos a morir”. Siete años, y esa claridad... En una etapa donde muchos piensan que los niños solo piensan en jugar, Gael me regaló una reflexión que toca lo más profundo del alma.

Su frase no fue solo una conclusión lógica, fue una afirmación de vida. Una comprensión pura y luminosa de algo que muchos adultos evitamos mirar de frente.Gracias, hijo, por mostrarme que las preguntas más difíciles también pueden ser las más hermosas.