OPS revisará estado del sarampión en EE.UU.

La Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por su sigla en inglés) ha invitado a los Estados Unidos y México a reunirse de manera virtual el 13 de abril de 2026 para revisar su estado de eliminación del sarampión. La reunión se producirá tras los brotes de sarampión reportados en Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025, y en México a partir del 1 de febrero de 2025. De acuerdo con el Marco Regional para la Sostenibilidad y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita en las Américas, la Comisión se reúne anualmente, pero también puede convocarse en otras ocasiones según sea necesario para cumplir con su mandato. La fecha de la reunión se ha establecido para dar a las autoridades nacionales de salud y a los comités nacionales de sostenibilidad, el tiempo suficiente para preparar informes completos, incluyendo descripciones y análisis con evidencia epidemiológica y de laboratorio detallada, para la revisión por parte de la Comisión. La RVC es una comisión técnica independiente que reporta directamente al director de la OPS. Su mandato es monitorear y verificar la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en los Estados Miembros de la OPS, así como evaluar el restablecimiento de la transmisión endémica, definida como una cadena de transmisión del virus del sarampión del mismo genotipo y linaje que continúa de manera ininterrumpida durante 12 meses o más dentro de un área geográfica definida (país). Tras su revisión, la RVC presentará sus recomendaciones al director de la OPS. Posteriormente, el director determinará formalmente la clasificación del país y comunicará la decisión a las autoridades nacionales.