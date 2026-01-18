Tragedia en Córdoba: descarrilamiento de trenes deja 10 muertos y varios heridos

El periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en el primer vagón del tren de Iryo en el momento del accidente, que una hora después de salir de Málaga se sintió como "un terremoto" en todos los coches y que "inmediatamente" por megafonía la tripulación preguntó si había personal sanitario para ayudar a los heridos de los dos últimos vagones, uno de ellos volcado de lado sobre las vías y con los cristales rotos.