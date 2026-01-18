Wendy Guevara presume nueva figura: ¿Cuánto costó la cirugía que afinó su cintura?

Wendy Guevara se sometió recientemente a una remodelación costal, un procedimiento quirúrgico enfocado en modificar la estructura ósea del torso con fines estéticos.
La intervención forma parte de una serie de cambios físicos que la creadora de contenido ha decidido realizar bajo supervisión médica especializada.
La cirugía consiste en intervenir las costillas flotantes, ubicadas en la parte inferior de la caja torácica, con el objetivo de reducir su proyección y generar una cintura visualmente más estrecha.
Para ello, el proceso requiere estudios clínicos previos, planificación anatómica individual y anestesia general debido al nivel de precisión que demanda.
El costo de este tipo de procedimiento suele ubicarse entre los más elevados dentro de la cirugía estética.
De acuerdo con información difundida en espacios especializados, la remodelación costal puede alcanzar cifras que van desde los 3,000 hasta los 10,000 dólares.
Aunque versiones atribuidas a La Tía Sandra aseguran que Guevara habría pagado alrededor de 250 mil pesos mexicanos, equivalente a más de 14,000 dólares.
Además de la remodelación costal, la influencer se sometió a un reacomodo de busto y a una lipotransferencia como parte de un abordaje corporal integral orientado a armonizar su silueta.
El posoperatorio de este tipo de cirugías exige reposo, control médico constante y vigilancia ante posibles complicaciones, entre ellas infecciones, alteraciones en la cicatrización o afectaciones respiratorias, por lo que el seguimiento clínico resulta determinante en las semanas posteriores.
En medio de las evaluaciones de su más reciente cirugía, Guevara confirmó haber sido diagnosticada con hipertensión arterial.
Pese a ello, la creadora de contenido ha reiterado su intención de continuar con nuevos procedimientos, siempre bajo control médico.
Entre sus planes figura un procedimiento facial que prevé realizar en Corea del Sur en los próximos meses.