Wendy Guevara presume nueva figura: ¿Cuánto costó la cirugía que afinó su cintura?

Wendy Guevara se sometió a una intervención quirúrgica de alta complejidad orientada a modificar la estructura de su torso y redefinir la forma de su cintura

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 11:08
1 de 12

Wendy Guevara se sometió recientemente a una remodelación costal, un procedimiento quirúrgico enfocado en modificar la estructura ósea del torso con fines estéticos.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
2 de 12

La intervención forma parte de una serie de cambios físicos que la creadora de contenido ha decidido realizar bajo supervisión médica especializada.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
3 de 12

La cirugía consiste en intervenir las costillas flotantes, ubicadas en la parte inferior de la caja torácica, con el objetivo de reducir su proyección y generar una cintura visualmente más estrecha.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
4 de 12

Para ello, el proceso requiere estudios clínicos previos, planificación anatómica individual y anestesia general debido al nivel de precisión que demanda.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
5 de 12

El costo de este tipo de procedimiento suele ubicarse entre los más elevados dentro de la cirugía estética.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
6 de 12

De acuerdo con información difundida en espacios especializados, la remodelación costal puede alcanzar cifras que van desde los 3,000 hasta los 10,000 dólares.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
7 de 12

Aunque versiones atribuidas a La Tía Sandra aseguran que Guevara habría pagado alrededor de 250 mil pesos mexicanos, equivalente a más de 14,000 dólares.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
8 de 12

Además de la remodelación costal, la influencer se sometió a un reacomodo de busto y a una lipotransferencia como parte de un abordaje corporal integral orientado a armonizar su silueta.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
9 de 12

El posoperatorio de este tipo de cirugías exige reposo, control médico constante y vigilancia ante posibles complicaciones, entre ellas infecciones, alteraciones en la cicatrización o afectaciones respiratorias, por lo que el seguimiento clínico resulta determinante en las semanas posteriores.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
10 de 12

En medio de las evaluaciones de su más reciente cirugía, Guevara confirmó haber sido diagnosticada con hipertensión arterial.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
11 de 12

Pese a ello, la creadora de contenido ha reiterado su intención de continuar con nuevos procedimientos, siempre bajo control médico.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
12 de 12

Entre sus planes figura un procedimiento facial que prevé realizar en Corea del Sur en los próximos meses.

 Foto: Instagram | @soywendyguevaraoficial
