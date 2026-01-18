Leymis Villalta, hondureño atropellado por un tren en California, EE UU

Un hondureño originario de la aldea Monjarás, en el departamento de Choluteca, murió tras ser atropellado por un tren en los Estados Unidos, informaron familiares del fallecido. Aquí los detalles de lo ocurrido:
La víctima fue identificada como Leymis Marcelino Zamora Villalta, de 34 años de edad, quien perdió la vida en la ciudad de Richmond, California.
De acuerdo con la información confirmada por sus familiares, Zamora Villalta fue arrollado por un tren de la empresa Amtrak.
Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho que hoy deja en luto a su familia.
La muerte del hondureño ha generado reacciones entre familiares y conocidos, tanto en Estados Unidos como en su comunidad de origen.
Familiares indicaron que los trámites para la repatriación del cuerpo ya se encuentran en proceso.
Se espera que en los próximos días los restos de Zamora Villalta sean trasladados a Honduras.
El sepelio se realizará en la aldea Monjarás, de donde era originario el joven.Autoridades no han emitido un informe oficial ampliado sobre el incidente.
Mientras tanto, la familia continúa a la espera de la finalización de los trámites para darle cristiana sepultura en su país.
"Qué pesar, un hombre trabajador"," Primo, Dios le dé fuerzas a su familia", "Es lamentable lo que ocurre en este tipo de transportes", "Dios te tenga en su santa gloria, Leymis", son algunos de los comentarios.