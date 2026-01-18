Fallece el locutor Rolando Ramos del Valle, la voz de “Los Sábados son para Recordar”

Tegucigalpa, Honduras.- Su voz siempre fue melodiosa, musical, era tan agradable que con solo escucharlo daba paz y tranquilidad. Hoy su voz es un silencio y seguramente vuela al cielo para estar al lado del Creador del Universo.
Hoy, 18 de enero de 2026, ha fallecido en esta capital Rolando Ramos del Valle, un locutor que por décadas ofrecía música para el amor, para el alma y para los corazones que se aman en diferentes programas musicales en radioemisoras capitalinas.
La voz de Ramos del Valle se ha apagado, pero se queda en las miles y miles de personas que a lo largo de las últimas cinco décadas se citaban para escuchar las canciones más románticas de la época.
Fue también el creador y conductor de Melodías Subterráneas en Radio América, un programa pionero en la difusión del rock y la música alternativa en Honduras, abriendo micrófonos a nuevos sonidos y generaciones.
Hoy en la mañana ha fallecido el conocido locutor Rolando Ramos del Valle a los 88 años, iba a cumplir 89 el de mayo.
Según confirmaron amigos cercanos, el locutor falleció este domingo- 18 de enero- a causa de un infarto alrededor de las 12:30 del mediodía en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en Tegucigalpa.
Su trayectoria
Quizás usted recuerde “Los Sábados son para Recordar”, un programa de música romántica que se transmitía en Radio América, de 1:00 pm a 5:00 pm.
Desde esos micrófonos Rolando Ramos del Valle tenía una maravillosa conexión con su audiencia que solo inspiraba confianza y sentimientos de amor.
Con una vasta cultura y conocimiento de la música en español de los años 40 en adelante, Ramos del Valle complacía a las parejas más enamoradas de la época.
Fue el entonces Rodrigo Wong Arévalo quien encargó a Ramos del Valle el origen del programa y desde entonces todos los sábados acudían a una cita que duró al menos tres décadas.
Con una voz privilegiada, angelical, musical y cariñosa, Ramos del Valle atendía cada llamada telefónica con devoción y suma atención y complacía a cada persona que le llamaba a su programa radial.
Pero también fue el creador y conductor de Melodías Subterráneas siempre en Radio América. Este fue un programa pionero en la difusión del rock y la música alternativa en Honduras.
La audiencia también lo esperaba en fechas especiales como el 25 de diciembre o el de enero de año nuevo para disfrutar música de los años 60 y 70.
En los últimos años, estuvo complicado de salud, pero siempre conversaba de temas de país y de cultura general.
Su voz se apaga, pero queda grabada en los corazones de quienes lo escucharon, o de quienes incluso encontraron el amor por la música que difundía.
Que el Señor lo reciba y dé misericordia a su familia.