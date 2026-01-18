Fallece el locutor Rolando Ramos del Valle, la voz de “Los Sábados son para Recordar”

Tegucigalpa, Honduras.- Su voz siempre fue melodiosa, musical, era tan agradable que con solo escucharlo daba paz y tranquilidad. Hoy su voz es un silencio y seguramente vuela al cielo para estar al lado del Creador del Universo. Hoy, 18 de enero de 2026, ha fallecido en esta capital Rolando Ramos del Valle, un locutor que por décadas ofrecía música para el amor, para el alma y para los corazones que se aman en diferentes programas musicales en radioemisoras capitalinas. La voz de Ramos del Valle se ha apagado, pero se queda en las miles y miles de personas que a lo largo de las últimas cinco décadas se citaban para escuchar las canciones más románticas de la época.

Fue también el creador y conductor de Melodías Subterráneas en Radio América, un programa pionero en la difusión del rock y la música alternativa en Honduras, abriendo micrófonos a nuevos sonidos y generaciones. Hoy en la mañana ha fallecido el conocido locutor Rolando Ramos del Valle a los 88 años, iba a cumplir 89 el de mayo. Según confirmaron amigos cercanos, el locutor falleció este domingo- 18 de enero- a causa de un infarto alrededor de las 12:30 del mediodía en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en Tegucigalpa.



Su trayectoria