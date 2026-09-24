OPS reúne a ministros de Salud

Ministras y ministros de Salud, junto con otras altas autoridades de los países de las Américas, se reunirán del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Washington, D.C., para participar en el 63.º Consejo Directivo de la OPS y otras reuniones de gobernanza regional.

Durante cinco días, los Estados Miembros examinarán los principales avances y desafíos de la salud pública en la región y considerarán la adopción de nuevas políticas, estrategias y planes de acción que orientarán la cooperación regional en los próximos años.

La sesión inaugural tendrá lugar el lunes 28 de septiembre en la sede de la OPS. Participarán la ministra de Salud y Bienestar de Barbados y presidenta saliente del Consejo Directivo, Lisa Cummins, y el director de la OPS, Jarbas Barbosa. También se espera la participación de representantes de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras la apertura, el director de la OPS presentará su informe anual sobre la situación de la salud en las Américas y el trabajo de la Organización. El informe incluye progresos en la eliminación de enfermedades, la cobertura de inmunización, la salud digital, la salud materna, la preparación y respuesta ante emergencias y el acceso a vacunas, medicamentos y otras tecnologías sanitarias.

Los delegados de los países también examinarán informes sobre la ejecución del Plan Estratégico de la OPS 2020-2025, la situación financiera de la Organización y la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), así como sobre la iniciativa OPS Adelante y diversos avances en eliminación de enfermedades, “Una Salud”, cáncer cervicouterino, promoción de la salud, vigilancia genómica y ciencia de datos.