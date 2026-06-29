El arquitecto Carlos H. Salgado, expresidente del Colegio de Arquitectos de Honduras y maestro de generaciones, nos brinda su opinión en relación a la tragedia ocurrida el pasado martes en el anillo periférico de la capital. Siempre tuve temor de que eso sucediera porque el corte que hicieron no fue realizado de acuerdo con los principios mínimos para garantizar la estabilidad del terreno, un corte vertical solamente se puede realizar en un terreno rocoso y que no tenga fisuras o estratos que con la filtración de agua provocarán el desprendimiento parcial de la roca.

El corte tenía que haberse realizado de acuerdo con el ángulo de reposo máximo de acuerdo con el tipo de suelos, por esa razón es obvio que no se realizó el estudio pertinente o por negligencia o desconocimiento no se le dio importancia. El riesgo es muy crítico de no respetar las leyes físicas del ángulo de reposo. Eso causó el trágico derrumbe o colapso del cerro.

En las imágenes que vimos en la televisión, en la parte central se observa un corte de terreno extremadamente empinado, prácticamente vertical (90°), que expone capas de suelo arenoso o limoso de color claro. Al no respetarse el ángulo de reposo natural de este tipo de material granular -el cual suele oscilar entre los 30° y 35°-, la ladera perdió por completo su soporte mecánico estático. Agregó que en la zona del siniestro no se visualizan sistemas de retención artificial (como muros de concreto armado, pantallas de anclaje o terrazas de amortiguación).

Al dejar el material completamente desprotegido frente a factores ambientales como la gravedad y la infiltración de agua, el terreno cedió de forma violenta. El deslizamiento masivo de toneladas de tierra y rocas cayó directamente impactando las estructuras de las bodegas adyacentes. Este es un ejemplo real de por qué los ingenieros civiles y geólogos insisten en que nunca se debe dejar un corte vertical sin protección, especialmente en zonas urbanas o industriales donde las consecuencias materiales y humanas pueden ser devastadoras.