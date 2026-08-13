El rey tenía un capricho, comer pescado, y en las cocinas de palacio no había ni un boquerón. Rápidamente, hicieron correr la voz entre los súbditos y, en unos minutos, se presentó un pescador con un apetitoso salmón pescado esa misma mañana. Cuando entró por la puerta del palacio, el portero le dijo: “Te dejaré pasar, pero me entregarás la mitad de lo que te den”. El pescador llevó el encargo al jefe de cocina y el plato que cocinaron quedó tan sabroso que el rey quiso recompensar personalmente al hombre que le había traído aquella exquisitez. Pero cuando le preguntó por el precio, quedó sorprendido: “Diez latigazos en la espalda desnuda”, pidió el pescador. No sin antes hacerlo desistir de esa incomprensible idea, el monarca ordenó que, ya que eso deseaba, lo azotaran. Sin embargo, cuando ya había recibido cinco latigazos, el pescador gritó: “¡Detente!, la mitad de las ganancias son para mi socio en este negocio, el portero”. El rey lo entendió todo en ese momento. Así que, después de haber entregado una buena recompensa al pescador, ordenó llamar al portero y, tras los cinco latigazos, lo despidió. Ese fue el merecido castigo por su codicia. Y respecto al aprendizaje, se cuenta que había una vez un árbol anciano que se erguía majestuoso en medio de un hermoso bosque. Un día, una mariposa se posó en una de sus ramas y le preguntó, árbol sabio, ¿cuál es tu secreto para ser tan fuerte y resistente?". El árbol sonrió y respondió: Querida mariposa, mi secreto radica en aprender a soltar lo que ya no me sirve. En otoño dejo caer mis hojas marchitas, para dar espacio a nuevas y frescas en primavera. Moraleja: Aprender a soltar es la clave para crecer y renovarse. A veces, soltar el pasado y dejar ir lo que ya no nos beneficia es esencial para nuestro crecimiento y renovación personal. ¿Y si imitamos al árbol? Párate derecho y orgulloso. Recuerda tus raíces. Toma mucha agua. Crece sin miedo. Disfruta de la vista y del aire fresco. No niegues la riqueza de tus frutos. Da sombra a quien ande cansado. Resguárdate en invierno, florece en la primavera.
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