Nos asombramos, dice el filósofo uruguayo, Roque Laposta, viendo un vídeo en como los japoneses levantan la basura de la tribuna después de un partido de fútbol. “Acá, te inauguran una plaza y a las 48 horas tiene los focos rotos, los bancos rayados y los cubos de basura desbordados. ¿Y de quién es la culpa? Siempre es del Estado o del sistema, nunca es nuestra. Queremos resultados de primer mundo con un nivel de indisciplina y desidia de cuarta categoría”. Agrega, la realidad de por qué no podemos calcar a Japón, es porque nuestra cultura está infectada de lo que llamamos viveza criolla. Viveza que no es picardía, ni astucia, es miseria moral. Es colarse en la fila, evadir cuando nadie te ve, actuar con contemplaciones, y después sentarse a dar cátedra de moral en la sobremesa. En Japón, el pegamento de la sociedad es el honor y la vergüenza social. Si haces algo mal sentís que le fallas a toda tu comunidad. Acá la brújula está totalmente invertida. El que frena en un cartel de pare a las 3 de la mañana, o el que avisa que le dieron mal el vuelto, es considerado tonto. El vivo es el que saca ventaja. Ese político corrupto del que nos quejamos todo el día no cayó del cielo, salió de esta misma sociedad que te festeja la vivada de engancharte de la luz o evadir un impuesto. En Japón la policía es la última línea de defensa, de una sociedad que ya se regula sola, desde la casa y la escuela. Acá copias ese modelo y a los dos meses lo taparon de burocracia, lo vandalizaron o lo usaron para acomodar parientes y amiguetes. No hay sistema perfecto que aguante a una sociedad empeñada en romper las reglas. Hasta que no nos de asco nuestra propia indulgencia, hasta que no enterremos la figura del vivo y dejemos de tratar de tonto al que cumple con su deber vamos a seguir aplaudiendo a los japoneses por YouTube, no hay modelo, ley o plan extranjero que nos salve cuando el problema está podrido en la raíz.