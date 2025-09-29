Migración y periodismo responsable

Se llevó a cabo el lunes pasado una magistral charla en la UNAH, que impartió el reconocido periodista Aldo Enrique Romero ante un nutrido grupo de estudiantes y autoridades. Tanto el expositor como el tema cautivaron a los presentes. En la introducción de su charla manifestó que “en el contexto contemporáneo de Honduras, la migración y el retorno migratorio se han convertido en fenómenos sociales, políticos y humanitarios centrales. En particular, la reciente decisión de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para hondureños - luego de más de 25 años - ha generado una movilización discursiva intensa tanto en medios nacionales como internacionales. El TPS, otorgado tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998, ha sido una garantía legal, aunque temporal, contra la deportación; su cancelación crea una doble tensión: la material (retorno de personas) y la simbólica ( qué significa para la nación, para el Estado, para las familias)”. De acuerdo al expositor “el retorno puede ser voluntario, forzado, asistido o espontáneo, con implicaciones diferentes para quienes retornan y para las comunidades receptoras. Por narrativa mediática entendemos el conjunto de discursos, imágenes y signos que los medios construyen para representar un fenómeno social. Incluye los ‘frames’ o marcos interpretativos, los protagonistas, antagonistas, causas atribuidas, soluciones propuestas. Los titulares periodísticos (headlines). En contextos electorales o de alta politización pueden jugar un papel estratégico en la orientación de la opinión pública. Esto puede llevar a simplificaciones, polarizaciones, omisiones o manipulación”. En ese contexto Romero enfatizó que: “el periodismo democrático tiene responsabilidad y deberes éticos: informar con precisión, dar voz a los afectados, situar datos en contexto, evitar estereotipos, verificar declaraciones (especialmente político-electorales)”.