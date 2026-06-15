El año pasado, el 22 de septiembre, en este mismo espacio publiqué un artículo titulado “Familia de respeto”, que trataba sobre el clan Díaz del Valle, reconocidos por ser una familia luchadora, fundadores en la capital de reconocidos y apreciados restaurantes como La Torre de Control, Likos y Las Yuquitas (cerca del Colegio de Abogados). Sandra Díaz del Valle, una joven chef muy talentosa y carismática que incursionó en el mundo de la gastronomía y la televisión con mucho éxito, era parte de esta familia. Tuve la oportunidad de conversar con ella sobre los contenidos de la gustada revista matutina de la que ella era parte importante del elenco. En especial, conversamos sobre una sección en la que hablaron de avistamientos de ovnis y le comenté que yo también había hecho un microprograma sobre esa temática, “Lo inexplicable”, y ambos coincidimos que era un tema muy interesante y apasionante. Ella era una persona inteligente y de una conversación amena. A lo largo de su carrera en televisión de más de 20 años (incluyendo secretos de cocina) ella tuvo diferentes compañeros y compañeras de trabajo y pude notar que supo, por su calidad humana, ganarse el aprecio de ellos, así como del público que la siguió en la pantalla. Su muerte prematura y repentina el pasado 10 de junio ha generado indignación en la sociedad capitalina, pues se sospecha que fue víctima de una “mala praxis” en la clínica en donde falleció. Esta figura se define como “la actuación profesional imprudente, negligente y carente de la habilidad técnica exigible que resulta en daño físico, psicológico o económico en un cliente o paciente”. Al parecer hubo un “error técnico” que le costó la vida a una mujer que deja a sus hijos y seres queridos con un vacío muy grande en sus corazones, como grande debe ser el castigo para quien, tras las investigaciones respectivas, resulte responsable de esta muerte tan cruel e injusta. QEPD la chef Sandra Díaz del Valle.