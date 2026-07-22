Los garífunas en Honduras

Ante la situación actual que se vive en las comunidades garífunas de Tela, San Juan y Triunfo de la Cruz, ha surgido una polémica debido a que algunos apoyan las manifestaciones y tomas de carreteras, mientras que otros están en contra. Mientras algunos críticos señalan que los garífunas no son originarios de Honduras, que deberían regresar a San Vicente y recuerdan que en varias ocasiones ellos mismos han dicho que la punta no es catracha sino garífuna, desconocen algunos datos históricos.

Los garífunas tienen más de 220 años de presencia en el país. No se debe olvidar que en 1797, cuando llegaron a estas tierras, todavía no había ocurrido el proceso de independencia. En ese momento, Honduras como tal no existía como la conocemos hoy. La historia ha tratado de invisibilizar que ellos también lucharon en nuestra independencia.

Francisco Morazán tuvo el apoyo de los garífunas liderados por Walúmugu, quien con el paso de los años sería conocido también como Juan Francisco Bulnes. Decir que los garífunas no son hondureños, después de que muchas generaciones se han integrado a nuestra sociedad, me parece un error basado en la ignorancia. Muy pocas personas conocen los datos mencionados.

Entonces, ¿por qué hablan de tierras ancestrales? Precisamente por eso: sus tatarabuelos, bisabuelos y abuelos lucharon por la soberanía de esta tierra. Desde que se asentaron en las costas del norte del país, han preservado los recursos naturales y defendido estos territorios como parte de su vida y cultura. El haber defendido estas tierras como suyas les otorgó el derecho de vivir en ellas.

Además, han dejado un legado fundamental y han aportado significativamente a la cultura hondureña. El casabe fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco. Aunque su origen está relacionado con la cultura garífuna, al igual que la punta, ambos elementos forman parte hoy de las costumbres y tradiciones de Honduras. Gracias a la cultura garífuna, Honduras ha sido representada de manera destacada en distintos escenarios.