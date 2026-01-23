Los desafíos del Congreso

El nuevo Congreso Nacional de Honduras, instalado oficialmente el 21 de enero del año en curso, inicia funciones en un contexto político marcado por la polarización, la desconfianza ciudadana y la fragmentación partidaria. La conformación de la Junta Directiva provisional evidenció desde el primer día las tensiones existentes entre las principales fuerzas políticas, anticipando un período legislativo complejo en el que la gobernabilidad y la construcción de consensos serán los principales retos de la directiva entrante. Desde un enfoque informativo, la instalación del Congreso se dio tras extensas negociaciones y desacuerdos entre bancadas, con la ausencia de algunos sectores políticos que decidieron no participar en la votación de la Junta Directiva provisional. Este hecho no solo refleja la falta de acuerdos previos, sino que también plantea interrogantes sobre la legitimidad política y la cohesión interna del Poder Legislativo para el período 2026-2030. La directiva deberá conducir un Congreso dividido, donde las mayorías no están garantizadas y cada iniciativa requerirá negociación constante. En el plano interpretativo, la forma en que se instaló el Congreso es un síntoma de un problema más profundo: la crisis de confianza en las instituciones. El Legislativo llega a este nuevo período con un historial reciente de confrontaciones, paralización de sesiones y decisiones cuestionadas por distintos sectores sociales. Esto implica que la directiva no solo enfrenta desafíos políticos internos, sino también una percepción ciudadana negativa que exige cambios en la forma de legislar y dirigir el Congreso. Otro desafío clave será la definición y conducción de la agenda legislativa. La sociedad hondureña espera respuestas concretas en temas urgentes como seguridad, reactivación económica, empleo, transparencia y lucha contra la corrupción.