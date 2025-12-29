Los desafíos de Nasry Asfura

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras (2026-2030), asumirá los destinos del país en un momento de profundas expectativas y tensiones políticas.

Su victoria (reconocida por la OEA y la comunidad internacional) fue estrecha y rodeada de controversias, por esto quizás la responsabilidad por una buena gestión es aún más fuerte.

Un análisis desarrollado por un grupo de profesionales universitarios liderado por el periodista y académico Aldo Romero sobre el plan de gobierno del nuevo presidente electo destaca, entre otros puntos, una ruta de trabajo centrada principalmente en temas como seguridad ciudadana, reactivación económica, energía, infraestructura, descentralización y servicios básicos como salud y educación.

Plantearon que en seguridad, para el caso, se requiere de un enfoque que combine prevención social, justicia, orden y tecnología para combatir el crimen organizado y la extorsión. La seguridad no se mejora solo con tecnología o fuerza policial, se necesita de instituciones confiables, políticas integrales de prevención, programas sociales efectivos y una reforma profunda del sistema judicial y penitenciario.

El análisis identifica como urgente la atención a sectores como salud y educación bajo la prioridad de modernizar hospitales, digitalizar sistemas sanitarios, entregar materiales escolares y fortalecer educación técnica y digital, con énfasis en zonas rurales. Sin duda, los retos del nuevo mandatario son verdaderamente fuertes, y será primordial invertir en capital humano y recursos financieros para adoptar medidas puntuales y no simbólicas, el país espera respuestas concretas y Asfura dice estar listo para responder con hechos concretos.

El presidente electo ya demostró ser un hombre de acción, un trabajador incansable. Éxitos le deseamos a nuestro nuevo presidente Nasry Asfura Zablah.