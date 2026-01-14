Los chalecos del caos

En un país en donde las leyes se aplican de la noche a la mañana, aunque hayan sido creadas hace un par de años, es de esperar que la improvisación sea la que tome el protagonismo de la situación. En cuanto a la nueva normativa de usar chaleco reflectante, dirigida a los usuarios que andan motocicleta, para tener mayor visibilidad, han salido varias disyuntivas.

Mientras en las redes sociales y en los noticieros se decía que ahora los motociclistas deben de usar un chaleco con bandas reflectivas y que el horario para usarlo sería de seis de la tarde a seis de la mañana porque en el día, la banda o el chaleco en sí mismo pierde su función preventiva y utilidad. Por tanto -y como era de esperarse- los precios de los chalecos con cinta reflexiva y los arneses -que también son reflectivos- se duplicaron o triplicaron en unos pocos días. Dicha medida ha traído muchos comentarios, tanto en contra como positivos.

Para empezar, el hondureño que usa su motocicleta como medio de transporte y que no tiene automóvil, su condición económica está limitada; además, en casi diez días desde la aplicación de la medida, a muchas personas que se transportan -ahora portando su chaleco- los han atropellado. Yo creo que aunque la ley está aprobada desde el 2015, la decisión del uso de los chalecos tan a prisa no fue lo suficientemente analizada.

No sorprende que para muchos hondureños invertir 500 lempiras en los chalecos impacte en su bolsillo y que de un día para otro las calles se llenaron con personas portando chalecos con su cinta reflectiva de varios colores, pero apenas el 12 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte aclara que el color del chaleco debe de ser anaranjado.

Para finalizar, también se han puesto más estrictos con transportar menores de edad en motocicleta y ese es el medio que usan padres de familia que no tienen automóvil para llevar sus hijos a la escuela. Hablan de seguridad, pero, ¿y la economía qué? Nadie quiere exponer a sus hijos, pero pagar taxi no es una opción. Al parecer no pensaron en los usuarios con esta ley.